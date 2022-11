El Black Friday es una de las fechas más esperadas del año para realizar ciertas compras, especialmente, de aquellas que supongan un desembolso importante. Pero, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en ocasiones, se esconde una estrategia de venta, a veces "poco moral", que puede llevar a pagar más por determinados productos.

Además, la OCU asegura que algunos comercios no aplican el descuento sobre el precio más bajo. La media de ahorro es de un 25 %, pero los precios son un 3 % más altos, según esta organización.

¿Dónde está la trampa?

Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la OCU asegura que hay que tener en cuenta que la rebaja de precio no se calcula sobre la media del mes anterior, como debería ocurrir. En ocasiones, los productos no solo no están rebajados, dicen los expertos, sino que pueden ser más caros: "Si queremos comprar en Black Friday estupendo, pero no pensemos que son grandes descuentos. Lo mejor es apuntar los precios de manera analógica, con papel y bolígrafo un mes antes, y compararlos", afirma en 'La Hora de la 1'.

El último informe de la OCU revela que el ahorro medio debería ser de un 25 %. Sin embargo, el precio recogido el 18 de noviembre respecto al mínimo de los últimos 30 días asegura que a día de hoy los precios de los productos son, de media, un 3% más caros. O sea que, al comenzar la Black Week, "pocas rebajas" y "precios algo más caros" que en algún momento del pasado mes: "Nuestro estudio de precios en esta campaña de Black Friday revela que las rebajas promocionadas en la práctica no son tales y que en realidad, de media, los precios son ahora más caros", explica Ileana.

La ley establece que, en ofertas, rebajas y promociones, debe usarse como precio de referencia el más barato de los últimos 30 días, pero, según los estudios de la OCU, en la práctica "esto no se respeta".