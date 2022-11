El "legado de belleza" de Pablo Milanés reúne a familiares, amigos y centenares de admiradores

Una guitarra, una fotografía y numerosas coronas de flores acompañaban el ataúd de Pablo Milanés en la Casa de América de Madrid. Y, frente a ellos, una cola interminable de admiradores para el último adiós al músico cubano. Familiares, amigos y una legión de ciudadanos anónimos, centenares de seguidores del cantautor, cuya capilla ha permanecido abierta desde las 10.30 de la mañana hasta las 15:30 de la tarde.

"Era una máquina de hacer canciones perfectas", ha resumido su amigo, cantante y compositor Fito Páez. El portavoz de la familia y cuñado del cantante, Federico Pérez, ha agradecido el "cariño y respeto de todo el mundo" hacia Milanés. "Es y será universal y la gente que es universal tiene el cariño y amor de todo el mundo y ahora lo recibe", ha dicho a su llegada a la capilla ardiente.



Milanés será enterrado en Madrid "en la estricta intimidad" y la familia no ha querido especificar más. "Con los días se irá sabiendo si se hace algo o no en Cuba, por ahora no se van a dar más detalles", han precisado.



Fito Páez ha calificado a Pablo de "hermano". "Hemos perdido a uno de los más grandes artistas y compositores del siglo XX y ha dejado un legado impresionante de calidad y belleza que todos deberíamos respirar un poco en estos tiempos tan aciagos", ha destacado.

El cantautor español Luis Pastor a su llegada a la Casa de América. EFE EFE/Fernando Villar





Por su parte, el también cantante Caco Senante ha subrayado que el legado de Milanés "de los más evidentes", en alusión a "una obra tan importante, que deja en la memoria frases de canciones". "Tenía mucho talento y el vacío de su presencia lo llena su obra que es de las más importantes que conocí", ha reiterado.



Senante ha lamentado la pérdida de "un referente al que consultaba y tenía la palabra justa. Nunca cerró su boca por lo que pensaba, la verdad estaba por encima de todo", ha señalado. Sobre la decisión de ser o no enterrado en Cuba, ha afirmado que "no estaba entre sus

últimos deseos ser enterrado" en su país natal,



El cantautor Luis Pastor ha argumentado que Milanés "para la música del mundo es un ejemplo de vivir y hacer poesía, canciones y música", al tiempo que ha destacado su "voz limpia y pura". Además, ha recordado que aunque lo conoció con 24 años, desde los 18 lo escuchaba y que "era un aire nuevo y una forma de entender la canción y la vida, con sueños de libertad y de utopía que hoy en día están rotos".

El actor Juan Echanove, en la capilla ardiente de Pablo Milanés. AFP Pierre-Philippe Marcou / AFP

"Vivimos la utopía del sueño colectivo de compartir, del altruismo, de la lucha contra las injusticias. Ser cantautor es una manera de estar en la vida y Pablo lo ha demostrado hasta sus últimas consecuencias. Más allá de todo eso lo que quedará es el sueño y la magia de su poesía, su música y sus canciones. Uno va cambiando pero el poso y lo que queda es el bagaje de la vida y lo que se va a legar: la obra y la música", ha afirmado.



La cantautora y actriz Massiel también ha querido despedirse de Milanés y ha reconocido estar "muy apenada". "Pablo era tan humano, como una bolita de amor y de sensibilidad; Silvio Rodríguez marcaba más las distancias pero Pablo era como algo que te apetecía acariciar y tocar todo el tiempo", ha recordado entre lágrimas.



El actor Juan Echanove ha destacado que se "ha muerto un gran amigo" y aunque la noticia de su fallecimiento no le pilló de sorpresa, siempre pensó que lograría superar la enfermedad. "Llevaba tiempo luchando contra una serie de enfermedades, era una excelente persona, lo lamento muchísimo", ha señalado emocionado.