'Pesimismo mágico', el cómic como terapia contra las enfermedades mentales

El ilustrador, guionista y cómico Borja Sumozas (Madrid, 1977) consiguió el XV Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic por Pesimismo Mágico, una obra en la que, según el jurado, "asume el riesgo de narrar la enfermedad mental desde un planteamiento estético radical que aporta reflexiones a diferentes niveles sobre un problema invisibilizado". Un cómic sorprendente, en el que conviven las alucinaciones y la crítica social.

Borja confiesa que el cómic se basa en una etapa de su vida en la que sufrió una depresión que le hizo apartarse del trabajo de guionista: "Hubo una época en la que estaba tomando ese tipo de pastillas y se me ocurrió titular los capítulos del cómic con esos nombres, como Espironolactona o Lorazepam, porque me hacían gracia. Era mi manera de contarlo desde el humor. Porque, aunque al final me haya quedado algo un poco terrorífico, mi idea empezó desde el humor".

El dibujante asegura que, cuando empezó, ni siquiera se había planteado tratar el tema de las enfermedades mentales: "Para mí era como un desahogo, porque lo empecé a dibujar sin saber muy bien a donde me dirigía. No tenía ningún planteamiento de hablar sobre este tema o ese otro. Era casi como un hobby. Aunque ahora, visto en perspectiva, creo que cuando empecé a dibujarlo, hace tres años, era un tema del que nos se hablaba nada, estaba totalmente invisibilizado. Afortunadamente, ahora cada vez se comenta más. Es necesario que se hable sobre ello".

En el cómic, dibujar es lo único que parece aliviar a Laura , algo que comparte con su creador: "Creo que dibujar Pesimismo mágico me sirvió para mucho. De hecho, lo hice en dos partes. Primero entregué la mitad para para presentarme al concurso de Salamandra Graphic. Jamás pensé que fuera a ganar, pero eso me permitió dedicarme a dibujar, no ya como un hobby, sino como un trabajo. Y eso me hizo mucho bien, porque me sentía muy realizado".

Otro de los problemas actuales reflejado en el cómic es el de la incomunicación personal. " Yo lo paso muy mal con las redes sociales -reconoce Borja-. No me siento cómodo y creo que nos lleva a una incomunicación. Incluso cuando parece que existe esa comunicación es con un lenguaje muy impostado que no muestra a la gente como realmente es. No me gusta hablar mucho de estas cosas porque las redes sociales me han pillado a contrapié y no he sabido adaptarme a los cambios. No soy tan mayor, pero tampoco me esperaba este fenómeno".

Uno de los personajes del cómic es el mismísimo diablo, que tiene una inmobilliaria. "Es increíble que, después de varias crisis con el tema de la vivienda lo sigamos centrando todo en eso -asegura el dibujante-. Otra vez están los alquileres carísimos y no lo entiendo. Parece como que sólo se puede hacer negocio con eso, cuando hay muchísimas otras cosas. No me parece bien que se especule con algo que es básico para vivir ".

Un cómic muy pictórico

Destacar las enérgicas y pictóricas páginas de Borja Sumozas, que deben más a la pintura abstracta que al cómic. "Yo estudié Bellas Artes y es lo que lo que se me quedó -asegura- Y con esta primera obra he estado aprendiendo a hacer un cómic. De hecho, me hubiera gustado que no fuera tan pictórico, sino que fuera más sintético. Para mí lo ideal es el estilo de Hugo Pratt, que puede dibujar cualquier cosa con solo tres líneas. Pero claro, no tengo esa habilidad o ese talento. Y como yo siempre he pintado o he hecho grabados, pues me he quedado con eso".

Sobre sus influencias, Borja confiesa que también son pictóricas: "Me encantan dos artistas completamente diferentes, Bacon y Hooper. Bacon es muy pasional, casi se ve la sangre en su trabajo, pero también me gusta la calma que me transmite Hooper. Pero eso no significa que haya conseguido algo, son solo dos artistas que me encantan y me inspiran".

En cuanto a las diferencias entre escribir para televisión y cómic, Borja asegura: "Tienen bastante que ver porque yo he intentado que el cómic tenga mucho ritmo, por eso divido siemrpe las páginas en cuatro viñetas. También he intentado que las frases fueran muy concisas, lo que tiene mucho que ver con la televisión, donde siempre hay que pensar la mejor frase y escoger muy bien las palabras".

"Y -añade-, creo que los monólogos de la protagonista tanbién tienen mucho que ver con los que he escrito. Si los ordenases y los dijeras en un escenario podrían ser un monólogo. Aunque en este caso, hay que trabajar esa combinación entre texto e imagen, para que lo que dibujes en las viñetas no repita los diálogos, sino que aporte información complementaria".