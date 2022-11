La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado "el activismo de izquierdas" que trata de confundir a la opinión pública y "boicotear" la sanidad en Madrid y se ha mostrado dispuesta a mejorar las condiciones de los médicos en la región, un día después de la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública tras la polémica por la reapertura de los centros sanitarios 24 horas de urgencias extrahospitalarias, que motivó una huelga indefinida de médicos por el nuevo modelo.

"Si los hooligans de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor había menos demagogia", ha afirmado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI.

Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de emprender una "estrategia desestabilizadora" para "desesperadamente aferrarse al poder o llegar a él, como es el caso de Madrid, a través de la confusión, la agitación y el juego sucio". Esto se debe, según la presidenta madrileña, a que Madrid es "una pieza esencial a batir, una vez que saben que no la consiguen ganar en las urnas" y por eso, ha agregado "se la persigue como capital, se la denigra e incendia a toda costa".

En esta línea, ha dicho que en la manifestación "se mezclaron varios colectivos" y que el PSOE "ha entregado a Más Madrid" que es, ha continuado, "una escisión de Podemos".

"Dispuestos a escuchar a médicos y enfermeros"

En este punto, la dirigente autonómica ha reconocido que siempre van a estar "dispuestos a escuchar a los médicos y enfermeros; a intentar mejorar sus condiciones" porque saben que son "indispensables, porque la protección de la salud es un derecho constitucional y porque su bienestar profesional es esencial para poder disponer del mejor sistema sanitario".

La presidenta madrileña también ha dicho que son "conscientes" de que tendrán que "abrir nuevos planes para agilizar listas de espera y citas médicas de los centros de salud", y al mismo tiempo "pedirle al Gobierno que habilite más plazas MIR y más plazas de primaria" para solucionar el "problema de la falta de médicos".

"En el momento en el que me llamaron asesina esa manifestación no era de médicos o no solo de médicos", ha considerado Díaz Ayuso, que ha apuntado que "no ayuda" esta protesta para llegar un acuerdo con los sindicatos, al que se llegó, ha recordado, días antes.