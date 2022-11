"Hoy no tenemos material estéril, como pinzas, tijeras...". Son casi las 22 horas del viernes en las urgencias extrahospitalarias de Pavones, en el barrio madrileño de Moratalaz, y la médica de guardia Icíar Valero se reconoce asustada ante la posibilidad de que llegue un paciente que requiera una cura y no tengan los instrumentos adecuados para hacerlo. "Está el material, pero al que lo ha dotado, no se le ha ocurrido que hay que esterilizarlo (...) y los que vamos a pasar un mal rato si alguien viene, seremos nosotros”.

Es una de las profesionales trasladadas desde un Servicio de Asistencia Rural (SAR) para cubrir la reapertura de los centros de urgencias tras la pandemia y, a su llegada al nuevo puesto de trabajo, ha tenido que dedicar una hora a ubicarse. Echando un vistazo a las consultas, buscando dónde está cada instrumento, conociendo al enfermero y celador con los que pasará la noche… “Hoy, por ejemplo, ha llegado un desfibrilador”, cuenta a RTVE.es, aunque no han encontrado una máquina para la esterilización y no creen que puedan solucionarlo antes del lunes.

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Pavones pertenece al área asistencial sureste de la Comunidad de Madrid, cuya dirección dimitía en bloque este mismo viernes por los continuos problemas de organización en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este sábado a las críticas acusando a la izquierda de "boicotear los servicios públicos" y rechazando las denuncias de "caos". El consejero Enrique Ruiz Escudero negó este viernes las "dimisiones" y habló de "reajustes".

Lo decía poco después de que cuatro sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, CSIT-UP y UGT) rompiesen el acuerdo firmado con el Gobierno de Ayuso por el “caos” desatado en las últimas jornadas: profesionales citados de madrugada con turnos y destinos nuevos para el día siguiente, cierre de centros que se suponían abiertos, traslados a más de 60 kilómetros cuando ya ha empezado la jornada laboral…, problemas que han persistido en la novena noche del nuevo modelo.

Los pacientes han ido cayendo a cuentagotas. “¿Me van a atender aquí?”, pregunta con hartazgo una joven en el callejón, acompañada de un chico: “Me he venido hasta aquí porque todos los de mi barrio me han dicho que están cerrados. Ni Ventas, ni Elipa, ni Quintana”.

Pero la jornada está tranquila. El camino que bordea el edificio de Centro de Salud de Pavones hasta llegar a la puerta del PAC está completamente oscuro. Ruge a veces una carretera cercana y ningún paciente está esperando en el interior. "Este [centro de urgencias] llevaba cerrado tres años casi. Y en la semana que anuncian que se abre, ha abierto la mitad de los días nada más. La gente, evidentemente, no se pasa por aquí. No cuenta con él", razona Valero sobre la escasa afluencia.

Diáspora diaria

Solo dos horas antes de que empezara su jornada laboral, Lorena no estaba segura de cuál sería su puesto de trabajo. Estaba citada en Tres Cantos como médico, pero sabía que al celador le habían comunicado que esta noche no trabajaría allí. “Pues efectivamente llegué a Tres Cantos y me dijeron que iba a estar cerrado el PAC. ¡Voy de camino al centro de salud de Buitrago!”, escribe en un mensaje. Para el trayecto de más de 60 kilómetros, unos 50 minutos, la Consejería de Sanidad paga un Uber de ida y vuelta. “Solo han venido dos pacientes porque les habían dicho que hoy no había médico”, relata más tarde.

Su relato se repite en otros dos centros de salud que visitamos durante la noche. A algunos les pasó lo mismo hace unos días. A otras les ha tocado este viernes. Aurora, una de las dos enfermeras en Pavones que prefiere usar un nombre ficticio, acababa de firmar un contrato eventual en el SUMMA para cubrir una baja. En la noche del viernes le correspondía estar en el centro Federica Montseny, en el distrito de Puente de Vallecas, pero al llegar allí no había médico y la celadora tenía un permiso por la defunción de un familiar: estaba sola.

“"Solo han venido dos pacientes porque les habían dicho que hoy no había médico"“

"La opción que les iba a proponer, si me quedaba, era cerrar el centro, porque yo sola no puedo hacer nada a nivel sanitario. Y luego, por seguridad. Si yo no me puedo proteger, no voy a poder proteger al resto", explica. "Uno de los responsables que había dimitido y todavía está en funciones (...) me ha comunicado la posibilidad de irme a otro centro". Y, así, ha acabado en Pavones.

Aurora se ha curtido esta semana en el laberinto de la administración madrileña. Cuando firmó el contrato, el viernes pasado, nadie supo decirle cuál era su horario. Escribió y llamó a todas las instancias posibles, sin una respuesta durante casi cuatro días. Cuando al fin la obtuvo, le comunicaron que figuraba como ausente durante esas jornadas.

“He estado en mi casa, localizable y a la espera de poder incorporarme a trabajar. No me he ido a Canarias a tomar el sol, aunque parece que podría haberlo hecho”, lamenta sobre el periplo. El SUMMA alega que todo dependía de Atención Primaria. Atención Primaria, que el SUMMA nunca comunicó la contratación. Ella, en cualquier caso, todavía no tiene por escrito cuáles son sus condiciones, dietas, criterio del uniforme o claves de acceso al sistema informático, aunque cumplirá con su jornada de la noche del viernes, como sus compañeros en Pavones.