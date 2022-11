El RCD Mallorca, l’Ajuntament de Palma i l’Associació de Copropietaris del Lluís Sitjar han arribat a principi d’acord històric per a desbloquejar la venda del terreny on hi havia el camp de futbol mallorquinista. Així, es mantenen les condicions proposades per part de l’Ajuntament de Palma i el nou termini per a dipositar els títols de propietat davant notari serà l’1 de desembre. D’altra banda, Cort prepararà un document per a la compra del segon solar, que estarà condicionada a la venda del primer solar (s’ha d’arribar al dipòsit del 60% de títols de propietat).

Passi permanent a Son Moix “És un principi d’acord que implica tancar un serial de més de 20 anys“ El RCD Mallorca oferirà un passi permanent per el Visit Mallorca Estadi i es manté la proposta de dos passis per a 15 anys. Alfonso Díaz, en nom del Real Mallorca, expressa que “és un principi d’acord que implica tancar un serial de més de 20 anys. Per una banda, suposa un gran bot per a la ciutat amb una àmplia zona verda i equipaments públics que milloraran el dia a dia dels palmesans. Per a nosaltres és també molt important resoldre un assumpte que ens ocupava i preocupava i que sempre hem volgut resoldre. Tots aquells que posaren el seu gra d’arena per créixer i tenir un camp de futbol com Es Fortí tenen ara una solució que suposa seguir amb el lligam que els seus avantpassats signaren amb el club als anys 40. Per al Club, suposa solucionar un tema del passat i mirar al futur amb il•lusió. Apostam al 100% pel nostre estadi i tenir un camp de futbol adaptat al segle XXI i que sigui un referent mundial”.

Acord per part dels copropietaris “Hem estat més de 20 anys cercant una solució favorable per a tots“ Joan Aguiló, president de l'associació de co-propietaris del Lluís Sitjar, afirma: “Aquest principi d’acord suposa una passa molt important per a nosaltres. Hem estat més de 20 anys cercant una solució favorable per a tots i seguir vinculats amb el club de la nostra vida. Amb aquest principi d’acord, és possible assolir les dues coses”.