Este domingo se cumplen 25 años de la riada de Badajoz, un siniestro que se cobró 24 víctimas mortales y un desaparecido, después de que una gran tromba de agua desbordara los arroyos Rivilla y Calamón, que se convirtieron en un gran tsunami. Más de mil familias perdieron sus casas a causa del siniestro.

Fue en la madrugada del 5 al 6 de noviembre de 1997, cuando las intensas lluvias dejaron durante cuatro horas hasta 156 litros por metro cuadrado, anegando calles y casas y arrasando con todo lo que encontró a su paso.

"Me di cuenta cuando me levanté, me asomé por la ventana y vi una ola grande enfrente de donde yo vivía. Chillidos, voces, sin luz..., es espeluznante lo que se vivió aquella noche", cuenta a TVE Francisco José Guzmán, vecino de la zona afectada.

El barrio pacense de Cerro de Reyes fue el más afectado, con 21 víctimas mortales, aunque la riada también se cobró otras tres vidas en el municipio de Valverde de Leganés, mientras que una persona permanece desaparecida.

Los vecinos de Cerro de Reyes se vieron atrapados entre la crecida de los dos arroyos sin posibilidad de escapatoria y viendo cómo el agua penetraba en sus viviendas, sobre todo en las más bajas, habituales en aquella barriada.

Imagen de archivo de la barriada de Cerro de Reyes (Badajoz) tras la riada. EFE/Eduardo Abad.