Jim Sheridan: "Estoy intentando convencer a Daniel Day-Lewis para que vuelva al cine"

El Productor, director, guionista y actor irlandés, Jim Sheridan (Mi pie izquierdo, En el nombre del padre), al que nunca podremos agradecerle suficiente que nos descubriese a Daniel Day-Lewis, es una de las grandes estrellas del Festival de Valladolid, donde recibirá la Espiga de Oro de Honor, durante la Gala de Clausura de esta 67 edición, que se celebrará el próximo 29 de octubre.

Sheridan, que ha logrado el Oso de Oro de Berlín, y atesora seis nominaciones a los premios Oscar, tres candidaturas a los BAFTA y dos nominaciones a los Globos de Oro, asegura que está encantado con esta nueva distinción: “Estoy en Valladolid para representar el cine irlandés, quizás porque soy el más viejo de sus directores -bromea-. También está Neil Jordan (Juego de lágrimas, En compañía de lobos), pero yo soy un poquito mayor”.

“Pero -continúa-, conozco el Festival de Cine de Valladolid, su historia y el tipo de cine que programa, que es cine independiente, de autor. Hay incluso unos cines llamados Renoir… Y conozco a la gente a la que han dado esta espiga antes que a mí. Así que es un honor estar aquí, sabiendo los grandes cineastas que han conseguido este galardón antes que yo”.

Además, este jueves 27, Jim Sheridan va a dar una clase magistral en el Teatro Calderon . “Sé que hay gene que se quiere dedicar a esto del cine por el dinero y la fama. Pero espero que la mayoría de la gente que asista a mi clase intente encontrar una verdad interna para transmitirla en sus películas. Así que yo les diría: “ Si estás tocando algo profundamente verdadero dentro de ti mismo, no te puedes equivocar. No importa donde esté la cámara”.

“P ero actualmente hay otro tipo de historias y directores , como John Crowley (Brooklyn, 2015) o Lenny Abrahamson (La habitación, 2015)… Hace poco Lenny hizo la serie de televisión Normal People (2020), que no tiene nada que ver con el conflicto. Hay gente joven que no sabe ya que es eso del conflicto. Piensan: “Si, oí algo sobre un conflicto, pero fue hace mucho”.

Sheridan también está en la Seminci para apadrinar un ciclo de cine irlandés del Siglo XXI , donde se están proyectando 18 largometrajes y un programa de cortos de animación. Y una proyección especial de la película Into the West, de Mike Newell, con motivo de su 30 aniversario.

“A veces -añade-, eso le lleva casi a vivir ese papel. No parece una interpretación, sino que parece ser realmente el personaje. No es nada superficial como perder peso y esas cosas, es algo interno que hace dentro de su cabeza. Tiene la capacidad de desaparecer para que surja el personaje. Y eso da un poco de miedo, porque luego es difícil volver a ser uno mismo”.

“Daniel no está preparado para volver”

Ganador de tres premios Oscar, Daniel Day-Lewis se retiró del cine en 2017 con El hilo invisible, dirigida por Paul Thomas Anderson. Y Jim Sheridan (que trabajó con él en Mi pie izquierdo, En nombre del padre y The Boxer) confiesa que está intentando convencerlo para que vuelva: “Hablé con él sobre la serie Lockerbie (2022), y le pregunté si podía hacer un papel, pero creo que todavía no está preparado para volver”.

“Para que vuelva a actuar Daniel tiene que sentir que sus pilas están llenas al cien por cien. Si no, no regresará. Mientras no tenga ese entusiasmo y esa fuerza para vivir la vida de otro en una película no lo hará. No creo que pudiera vivir consigo mismo si intentará rodar una película sin estar al cien por cien”

“Pero yo seguiré intentando que trabaje conmigo” -concluye-