La carta llegó hace un mes, en septiembre. La Seguridad Social comunicaba a Daniel (nombre ficticio, nos ha pedido no dar su nombre real) que tenía que devolver el total de 14.000 euros que durante casi dos años ha recibido en concepto de Ingreso Mínimo Vital. Una losa inesperada que cae sobre el hogar donde vive con su mujer y su hija. “La verdad es que bastante mal, casi no tenemos ahorros, hemos tenido muchos gastos el año pasado”, nos confiesa.

Comenzaron a cobrar la prestación en octubre de 2020, una ayuda que en realidad nunca pidieron. “Nosotros teníamos la prestación de hijo a cargo, que eran 230 euros al año y, con esos datos, ellos nos concedieron el Ingreso Mínimo Vital. Nosotros no sabíamos los requisitos”. En efecto, a día de hoy, la Seguridad Social ha reconocido de oficio esta ayuda a 74.119 hogares que antes cobraban la prestación por hijo a cargo, según datos del propio Ministerio.

En un primer momento, el cambio fue claramente positivo. Pasaron de 230 euros anuales a 725 euros mensuales, una mejora que cayó como agua de mayo en un hogar en el que no salían las cuentas; había que pagar facturas, una hipoteca y la pandemia había dejado muy tocado el negocio que Daniel regenta desde hace 10 años. “Yo soy informático, tengo una pequeña tienda y estoy al límite con el negocio. Es factura tras factura, hay que pagar la cuota de autónomos, estoy cubriendo gastos y poco más. Desde la pandemia ha ido cada vez peor”.

“Nos dicen que tenemos que devolver todo lo que nos han dado, que serían unos 14000 euros, algo que no podemos asumir“

Cerca de los dos años después de empezar a cobrarlo, llegó la primera sorpresa: su Ingreso Mínimo Vital pasó de 725 euros mensuales a 90. La mujer de Daniel había comenzado a trabajar. “El año pasado trabajó cinco o seis meses, a tiempo parcial. No cobraba mucho, unos 400 euros”. El IMV es una ayuda flexible y compatible con el empleo, aunque el tijeretazo les pareció excesivo, por lo que decidieron ponerse en contacto con la Seguridad Social. “A raíz de eso, ellos miran los empadronamientos que habían cambiado, nos dicen que no cumplimos con los requisitos para recibir el IMV y nos dicen que tenemos que devolver todo lo que nos han dado, que serían unos 14000 euros, algo que no podemos asumir”.

Total, la familia de Daniel se encuentra en una encrucijada por un cambio de empadronamiento que les inhabilita para el IMV. Un cambio, nos dice, obligado por las circunstancias de su día a día. “El colegio de mi hija está a una calle de mi trabajo, por eso en verano transferimos mi empadronamiento y el de la niña para poder coger los campamentos de verano, porque a mi esposa le salió un trabajo y ella no podía hacerse cargo de la pequeña”, explica.

74.119 ingresos mínimos concedidos de oficio “En nuestra asociación tenemos 15 familias con este problema. Muchas de las familias a las que le concedieron el IMV de oficio en el mes de octubre pueden tener este problema”. La advertencia la lanza Roberto Borda, de la asociación Apoyo, una agrupación vecinal del madrileño barrio de Moratalaz que ayuda a los vecinos que lo necesitan en el trámite para obtener el IMV. Daniel ha acudido a ellos. “Nosotros no sabemos cómo aclarar este malentendido y, buscando en Internet, vi que a más personas les había pasado lo mismo. Así he dado con la asociación”. Añade que, por el momento, lo único que pueden hacer es escribir una carta y esperar la respuesta de la Seguridad Social. “En nuestra asociación tenemos 15 familias con este problema“ Preguntado por esta cuestión, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social nos explica que no tienen datos sobre las prestaciones ya pagadas que ahora se estarían reclamando. Se limitan a recordar que es una ayuda que puede cambiar cuando año a año se revisa con los datos de la Agencia Tributaria.