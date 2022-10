08:12

Cuando hablamos de pobreza en España, nos olvidamos que tras las cifras existen historias reales, con nombre y apellido. Vanesa tiene 43 años, dos hijas a su cargo y es una de las 300.000 personas en situación de pobreza extrema en España. Sin ingresos en casa, su familia sobrevive gracias a la pensión de 600€ de su madre y a la Red de Apoyo Mutuo de Aluche: "Aquí me aseguran que cada semana voy a poder llenar mi nevera, nos proporcionan una bolsa de fruta y verdura, arroz, lentejas... pero las donaciones cada vez son más pequeñas". Vanesa comenzó como voluntaria y ahora se ha convertido en receptora de esta ayuda. "Estamos viendo como cada vez es más difícil que la Red siga adelante, puede que en unos meses tenga que cerrar y 350 familias se quedarán colgadas", nos cuenta.

La Red de Apoyo Mutuo de Aluche surgió en la pandemia, con el objetivo de ayudar a las familias hasta que las administraciones se organizaran, algo que aún "no ha pasado". "Es un fracaso absoluto, somos los vecinos los que estamos salvando al barrio, no nos ayudan", explica. Vanesa lleva 7 años sin encender la calefacción, por lo que asegura que este invierno para ella será "uno más". Sigue esperando el Ingreso Mínimo Vital, que solicitó hace un año, mientras sale adelante gracias a la ayuda de laRed: "Los bonos sociales sirven para parchear una situación insostenible, no queremos caridad, queremos que la gente pueda subsistir por sí misma".