Al menos tres muertos y 19 heridos al estrellarse un caza ruso en un edificio residencial en Yeisk, Rusia

Al menos tres personas han muerto y 19 han resultado heridas al estrellarse un caza ruso en un edificio residencial en Yeisk, una ciudad de Rusia cercana a Ucrania. El impacto del avión, un Su-34 que, según el ministerio de Defensa, efectuaba un vuelo de entrenamiento, ha provocado un gran incendio en el inmueble, donde residían al menos 600 vecinos.

"En el lugar donde el Sukhoi 34 se ha estrellado contra el patio de una zona residencial, el combustible del avión se ha incendiado", ha informado el Ministerio de Defensa ruso, mientras que imágenes publicadas en las redes sociales filmadas por testigos muestran un enorme incendio en un edificio de apartamentos.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, citado por agencias rusas, el incendio ha afectado a cinco de las nueve plantas del edificio, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados.

