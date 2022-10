Guerra Ucrania - Rusia, en directo | El OIEA afirma que hay avances para crear una zona de protección en Zaporiyia

El OIEA negocia con Moscú y Kiev para que la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia no sea ningún objetivo militar ni se use para lanzar desde allí ataques, ha precisado en Kiev el director general del organismo, Rafael Grossi, tras asegurar que hay progresos para llegar a un acuerdo. "He tenido días de intensas consultas técnicas", ha resaltado Grossi a la prensa en alusión a sus recientes viajes que lo llevaron a reunirse con los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, la semana pasada en Kiev, y de Rusia, Vladímir Putin, el martes en Moscú.

“In a Kyiv bunker with ¿¿ Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z“