El encendido de luces navideñas es uno de los momentos más esperados del año, que, tradicionalmente, suele congregar a mucha gente. Este año, no será menos, aunque, el contexto de la Navidad es distinto. En plena crisis energética hay ayuntamientos que barajan recortar el número de horas de encendido de luces y otros que ni se lo plantean. Una compleja decisión con el panorama actual sobre la crisis energética.

Los comerciantes y hosteleros son algunas de las piezas clave en la decisión de muchas ciudades. Se calcula un ahorro de miles de euros solo por apagarlas una hora diaria: "La luces en Vigo se van a encender el sábado 19 de noviembre hasta el día de Reyes. Siempre es bueno hablar con el sector de la hostelería y el turismo para tomar estas decisiones", asegura Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo.

"A los que nos gusta la Navidad una hora más o menos no nos importa demasiado. Lo que es importante es mantener la Navidad, porque es ilusión, es algo sagrado, es un clima amable en las ciudades y, por supuesto, es economía . Se puede hacer todo y la Navidad de Vigo será la mejor del planeta ahorrando ese 14,5 %", explica en ' La Hora de la 1 '.

"Los alcaldes y alcaldesas somos autónomos, fuimos capaces de situar a esta ciudad en el planeta con la Navidad . Eso significa que nosotros no malgastamos energía, ni un céntimo", relata.

"La Navidad en Vigo mueve de 500 a mil millones de euros"

Abel Caballero recalca que seguirán las recomendaciones de la Unión Europea: "Da igual encender a las seis que a las seis y media y si Europa nos pide más ahorro lo hacemos. El retrasar media hora el encendido no hace que la gente deje de venir a Vigo. La Navidad en Vigo mueve desde 500 a mil millones de euros. Me gustaría hacer una reflexión de fondo; si la Navidad en Europa se apagase sería un gran éxito de Putin, y no lo vamos, ni deberíamos hacer".

Para finalizar, Caballero recalca y pone en valor la Navidad de Vigo: "Somos gente seria y Vigo tiene la ventaja de que a nuestros visitantes les da igual esa media hora o una hora de luces de menos. Por tanto, tenemos más días, más actividad y más concordia. Valoro mucho el clima y la cultura de la Navidad. Seguiré decidiendo que la mejor Navidad del planeta es la de Vigo", concluye.