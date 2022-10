'Hergé. The exhibition' nos descubre la faceta como pintor y diseñador del creador de Tintín

"El éxito de Tintín es que los niños quieren ser como él" (Hergé)

Desde este miércoles, 5 de octubre, hasta el 19 de febrero de 2023 Madrid acoge Hergé. The Exhibition, la mayor muestra sobre el creador de Tintín y maestro de la línea clara, que recoge más de 300 piezas originales del artista, entre los que se encuentran varias joyas del las colecciones del Museo Hergé, como ilustraciones, planchas, primeras ediciones, bocetos, estudios y croquis preparativos, maquetas, obras pictóricas propias y de su colección de arte, carteles publicitarios, fotografías, esculturas y cartas de Hergé, así como una selección de material audiovisual.

Preguntamos a Nick Rodwell, Administrador de Tintin Imaginatio y del Musée Hergé, por qué Tintín nos sigue fascinando después de más de 90 años: "Tintín es una obra total, pero la idea de la exposición es mostrar al hombre, al artista, detrás del mito, a Hergé; por eso comenzamos el recorrido con el final de la vida de Hergé. Cuando entras en la exposición tendrás unas ideas preconcebidas y esperamos que cuando salgas lo hagas con una sonrisa. Y que hayas aprendido un montón de cosas".

El escritor y tintinólogo Joan Carlos Soldevilla asegura que: "Nos fascina Tintín por muchas razones. Nos fascina porque tiene un dibujo maravilloso, unos personajes inolvidables, una documentación rigurosa, unos guiones de una precisión deslumbrante. Pero hay otras cosas incluso más importantes, como esa dignidad del personaje, esa lucha por la verdad, por la justicia... y el valor que da en todas sus aventuras a la amistad. En las aventuras de Tintín hay unos valores universales que siguen vigentes y que Hergé aplicaba con equilibrio, armonía, inteligencia, rehuyendo la fuerza bruta... aunque si hacía falta dar un tortazo, se daba. Pero esa universalidad de los valores de Tintín, yo creo que es algo que nos sigue fascinando".

"Hemos conseguido mantener vivo a Tintín -añade-. Siempre hemos creído que los padres son los que introducen a sus hijos en el mundo de Tintín y, mientras sigan haciéndolo, el personaje seguirá vivo. No es probable que los niños busquen a Tintín, son sus padres los que tienen que descubrirselo".

En cuanto a lo que el cómic debe a Hergé, Nick asegura: "Creo que Hergé cada vez ha ido sobrando más importancia y siendo más influyente en el mundo del cómic y del arte. Por dos razones: la primera que su obra es maravillosa y la segunda, que estamos logrando proteger ese legado de una forma muy especial".

Tintín Nació en 1929, con la publicación de las primeras aventuras de Tintín en Le Petit Vingième, el suplemento infantil y juvenil del periódico belca Le Vingtième Siècle.

"Además -añade Soldevilla-, él intentó ser pintor abstracto y tuvo la colaboración de algunos pintores de vanguardia muy interesantes. Hizo una treintena de cuadros y sus amigos le animaron a continuar, pero no le acabaron de convencer los resultados y se dió cuenta de que su ADN era ser dibujante de cómics. Personalmente, creo que podría haber sido un pintor destacado , no sé si una figura universal, pero es verdad que su relación con Tintín es tan íntima que, cuando empezó a pintar se sintió como si le estuviera siendo infiel. Y por eso volvió a Tintín".

" Esta exposición muestra cosas maravillosas -asegura Soldevilla-, muestra originales de Hergé, el making of de los álbumes de Tintín, objetos derivados de sus aventuras, las otras creaciones de Hergé... Pero también nos muestra cosas extraordinarias que probable que el gran público no conozca, como su trabajo como diseñador y publicista, o esa fascinación que tenía por el arte. Él era coleccionista de arte abstracto. No tenía un Miró, pero siempre tuvo en su despacho una reproducción de uno de sus cuadros. Y en cuanto ganó dinero lo invirtió en arte contemporáneo. Por eso ver alguno de sus cuadros en esta exposición es algo único".

En cuanto a las obras favoritas de Soldevilla: " Me gusta mucho el rincón oriental, que está elaborado a partir de El Loto Azul , un cómic clave en las aventuras de Tintín, porque Hergé conoció un chico chino que vivía en Bruselas y que le enseñó una serie de valores artísticos muy importantes. En ese rincón podemos ver planchas originales de El Loto Azul, documentación sobre Chan, así se llamaba su amigo. Por cierto, que Chan cabó convertido en uno de los personajes más importantes de ese Loto Azul. Un homenaje que Hergé hizo a uno de sus grandes amigos. Ese rincón oriental de la exposición a mí me emociona ".

En cuanto a ese supuesto racismo de Tintín en el Congo, Soldevilla nos comenta: " Yo no diría exactamente racista, pero si es cierto que es una visión colonialista de África y el Congo, porque en esa época el Congo era territorio del rey Leopoldo de Bélgica. Es decir, que refleja su época. Actualmente nos puede incomodar ver cómo los europeos mirábamos la realidad y decimos que estaba muy mal. Pero no hay que olvidar que éramos así, porque eso explica muchas de las tragedias actuales. Pero bueno, es verdad, y por lo tanto hay que leerlo con esa distancia de que estamos ante un álbum evidentemente circunscrito a la coyuntura de los años 30".

Dos de las principales críticas que se le han hecho a la obra de Hergé es el racismo de sus primeras obras (Tintín en el Congo) y el escaso protagonismo de la mujer en su universo . "Cuando le preguntaban, Hergé aseguraba que "no quería reirse de las mujeres" -nos comenta Rodwell-. En sus tiempos no existia el movimiento del #MeToo, pero ya entendía que había que respetar a las mujeres. Además, él fue boy scout y sus amigos eran todos hombres".

"Tintín soy yo"

Preguntamos a Rodwell si las aventuras de Tintín podrían haber sido continuado por otros artistas como ha pasado con Astérix o Blueberry: "El dijo que lo había dado todo a Tintín y no quería que sus aventuras fueran continuadas por otros artistas, aunque si dejó la puerta abierta a adaptaciones a otros medios como la película de Spielberg, experiencias inmersivas, merchandasing, distintas experiencias de mantenerlo vivo".

"El propio Hergé confesaba que sus colaboradores podían haber continuado Tintín -añade Soldevilla-, pero decía que, aunque sería un Tintín muy bueno, no sería el auténtico Tintín. El había recogido un aforismo de Flaubert, de Madame Bovary, diciendo "Tintín soy yo". Y dejó claro que no, que no deberían haber más álbumes tras su fallecimiento. Y así ha sido, fueron 23 álbumes y el último apareció en 1976, hace casi 50 años. Y en este tiempo, auqnue no haya habido novedades, la fama de Tintín no ha dejado de crecer".

De hecho, Hergé dejó inacabado Tintín y el arte alfa, cuyos bocetos podemos ver en la exposición. "El gran dibujante Bob de Moor (Barelli, Cori el grumete), que fue la mano derecha de Hergé, mostró su decepción por no haber podido acabar el álbum, pero también reconoció que había que respetar la voluntad del maestro. Yo creo que habría hecho un gran trabajo y el albúm habría sido una maravilla porque hablaba del arte, de las galerías de arte, artistas, comisarios de exposiciones, artistas que venden humo y que estafan, artistas de verdad... de todo ese mundo del arte contemporáneo. Habría sido una maravilla. Nos quedamos con las ganas, pero bueno, al menos tenemos los bocetos, que nos permiten vislumbrar por donde iba esa aventura".

Como complemento a la exposición, durante la estancia de Hergé. The Exhibition tendrá lugar un ciclo de actividades paralelas que incluirá proyecciones, charlas y conferencias en torno a la figura de Hergé y que reunirá en el Círculo de Bellas Artes a artistas, ilustradores, periodistas o filósofos.