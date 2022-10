Violencia obstétrica: "Me atendían como un número que querían sacarse de encima"

Medir el número de mujeres que sufren violencia obstétrica en nuestro país es complicado, ya que este tipo de maltrato hacia las mujeres se puede dar de muy diversas maneras. Lo que sí es cuantificable son las altas tasas de cesáreas, rasuraciones o inducción de partos, muy por encima del número recomendado, por no hablar del uso de maniobras desaconsejadas y que no cuentan con ningún tipo de respaldo científico para su ejecución.

Aun así, a día de hoy son muchos los profesionales sanitarios que niegan la existencia de estas agresiones y aquellos que lo denuncian se enfrentan a fuertes presiones por parte de sus compañeros. Asociaciones de víctimas y las propias afectadas aseguran que la violencia obstétrica se ejerce con una impunidad absoluta a pesar de que las secuelas físicas y psicológicas son duraderas y, en ocasiones, permanentes. España ha sido condenada dos veces por la ONU por ejercer este tipo de violencia. El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley del Aborto, pretende poner en marcha un protocolo común para garantizar el parto respetado y promocionar las buenas prácticas gineco obstétricas.

Esther Esteban lleva décadas ejerciendo como matrona y opina que hay muchas mujeres que ni siquiera saben que han sido víctimas. “A veces pensamos que es algo muy cruento, pero puede ser un comentario sutil , un no preguntar, un no mirar a los ojos, un no presentarte… eso es violencia", nos explica.

Sin embargo, según se acercaba la fecha en la que salía de cuentas, los comentarios de los ginecólogos sobre el tamaño de su bebé comenzaron a sonar a reproches. Hasta que cuando salió de cuentas, en la consulta, uno de ellos le pidió que se tumbara en la camilla para inspeccionarla. "Me metió la mano en la vagina, me hizo muchísimo daño , yo empecé a quejarme”, recuerda. Asegura que el médico tiraba de ella para evitar que reculara mientras le decía: “No te quejes tanto, que por aquí tiene que salir tu hijo”.

Desatender el parto

La OMS advierte a los países de que una tasa de cesáreas por encima del 10-15% no está justificada porque no se traduce en mejores resultados perinatales. Sin embargo, la media en España en 2020 superó el 24%, llegando a rozar el 35% en los hospitales privados.

A Sofía Gallego le hicieron una cesárea de urgencia. Asegura que a día de hoy sigue sin explicarse el porqué, ya que, cuando pidió el historial de parto, ninguno de los valores del registro parecía indicar que el niño corriera peligro.

"Me llevaron al quirófano, me ataron los brazos en cruz, no entendía nada”, recuerda. Cuenta que pidió explicaciones y le justificaron que era necesario sujetarla para evitar que intentara tocarse. Una vez se encontraba en esa posición intentaron extraerle el niño con unos fórceps, una herramienta similar a unas pinzas: “Yo noté como que me arrancaban las entrañas, empecé a llorar y dije que me dolía". Asegura que sufrir esa situación tan agresiva le produjo un fuerte estrés postraumático durante meses.

Después de protestar la sedaron sin pedirle permiso. España junto a Irlanda son los países de Europa donde más partos instrumentalizados se producen.

Esther Esteban denuncia que los protocolos de parto están obsoletos y que se enseña aún a los futuros profesionales a tratar los partos desde la enfermedad. “Cuesta cambiar ese chip y te das cuenta de que simplemente hay que acompañar e intervenir en la justa medida", asegura.