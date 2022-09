Tras el espectacular éxito de Avatar en taquilla en 2009, parecía que el futuro del cine comercial que solo podía pasar por el 3D. Pero el presente de este 2022 es uno gris de salas que no han sobrevivido a la pandemia, cadenas de exhibición declarándose en bancarrota y público quedándose en casa viendo plataformas de streaming. ¿Podrá la secuela de una película estrenada hace 13 años, con una tecnología en retirada como el 3D, devolver el público a los cines? Parece que sí, por lo que hemos podido ver en el adelanto de Avatar: El sentido del agua en Madrid.

Las salas necesitan ofrecer una experiencia que no puedas obtener en casa, y solo románticos como Tom Cruise y su empeño por estrenar Top Gun: Maverick en cines parecen dispuestos a apoyar esa idea. James Cameron se ha tomado también su tiempo para llevarnos de vuelta a Pandora y el resultado es, sencillamente, espectacular.

Los aproximadamente 15 minutos en 3D proyectados de Avatar: El sentido del agua ofrecen imágenes subacuáticas que prometen una inmersión total en los océanos de Pandora. Cameron juega con la profundidad de campo para mostrar distintos planos del fondo marino con una nitidez muy superior a la que tenía el Avatar original, que volverá a los cines el 30 de septiembre en una versión remasterizada en 4K.

El productor Jon Landau, colaborador de Cameron desde Titanic, desveló algunos de los detalles técnicos de la película durante la presentación, proyectada a 48 imágenes por segundo. "Los 24 fotogramas por segundo se adoptaron como estándar en el inicio del cine sonoro. Era la tasa de fotogramas más baja que se podía usar sin que el sonido se distorsionara y ahorraba mucha película, pero no tenía en cuenta el cerebro humano. Queremos evitar las distorsiones que se producen en el 3D con el movimiento, por eso los escenas de acción están rodadas a 48 imágenes por segundo. Pero no tiene mucho sentido hacerlo en planos cortos".

Un goteo de secuelas que tardarán en verse en plataformas

Sobre por qué ha tardado tanto en llegar esta secuela, Landau declara que "queríamos hacer las cosas bien. Teníamos claro que queríamos hacer más de una secuela, y no hemos puesto en marcha la producción hasta estar contentos con los guiones de las cuatro secuelas": Películas que llegarán a un ritmo de una cada dos años hasta 2028, si se cumplen las previsiones. Y que no llegarán a Disney+ "en 30 días", según Landau. "Tenemos ese compromiso con Disney para que no llegue pronto a la plataforma. Es una película hecha para la gran pantalla, y ese es también nuestro compromiso con los fans".

'Avatar: El sentido del agua' se estrena el 16 de diciembre en cines Courtesy of 20th Century Studios 20TH CENTURY STUDIOS

La película ha supuesto un desafío técnico por sus escenas acuáticas. "No quisimos rodar hasta tener la tecnología que nos permitiera capturar esas interpretaciones de los actores bajo el agua, queríamos que fuera realista", comenta Landau.

James Cameron, director de 'Abyss' y 'Titanic' vuelve a un rodaje con escenas acuáticas Mark Fellman 20TH CENTURY STUDIOS

Respecto a la trama, no se puede contar más de lo que está en el tráiler. Neytiri (Zoe Saldaña) y Jake Sully (Sam Worthington) han formado una familia y se verán en peligro por una vieja amenaza. No parece que la trama vaya a romper moldes, ni que se separe mucho del mensaje algo simplón de la película original (ecologismo, la codicia del humano frente a la naturaleza), pero, por lo que hemos visto, tendrá la habitual maestría de James Cameron para las escenas de acción, que esta vez se verán más espectaculares todavía.