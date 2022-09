En la primera semana de septiembre ha sido motivo de controversia la decisión del Gobierno de acercar a prisiones del País Vasco a 13 reclusos miembros de ETA. Dentro de este grupo se encuentran dos destacados ex dirigentes de la banda terrorista condenados por varios asesinatos, entre ellos el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. El presidente del Partido Popular ha dicho que este traslado era “lamentable” y ha acusado al Gobierno de ceder al “chantaje” de Bildu. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido afirmando que, durante los mandatos de José María Aznar (PP) también se acercó a presos etarras cuando la banda terrorista "mataba y secuestraba". Verificar los hechos en materia de política penitenciaria y terrorismo no es sencillo. Los datos oficiales no abundan y algunos conceptos se prestan a interpretación. Te lo explicamos

¿Cuántos acercamientos de presos de ETA a las cárceles del País Vasco ha habido durante el Gobierno de Pedro Sánchez? Fuentes de Instituciones penitenciarias nos indican que entre septiembre de 2018 y septiembre de 2022 se han producido 351 traslados que han afectado 216 presos diferentes. De estos traslados, según las mismas fuentes, 146 han tenido como destino final cárceles vascas. Desde 2018, el Gobierno informa de los traslados de presos de ETA con el nombre del interno, la cárcel de orígen y la de destino. Hay más traslados que personas trasladadas porque una misma persona puede haber sido desplazada más de una vez en el periodo que abarcan estos datos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo publica mensualmente un boletín con los datos que les facilita el Ministerio del Interior. Su última actualización es de julio de 2022 y en ella se ofrecen cifras que son coherentes con las que nos han facilitado desde Instituciones Penitenciarias (no incorporan los movimientos del mes de agosto). El colectivo Etxerat, que se define como organización de apoyo a los familiares de “presos políticos” vascos, publica sus propios datos de traslados de presos basados en fuentes propias. En VerificaRTVE hemos comprobado mediante una muestra aleatoria que las listas de nombres de este colectivo coinciden en líneas generales con las que difunde la Asociación de Víctimas del Terrorismo si bien hay algunas diferencias poco significativas. En esta presentación interactiva de RTVE.es puedes ver de dónde a dónde se han producido los principales movimientos desde septiembre de 2018 hasta octubre de 2021.

¿Cuántos acercamientos hubo antes de 2018? No existe una estadística oficial y las fuentes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias que hemos consultado tampoco nos han ofrecido una cifra concreta. El secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz dijo en el Congreso de los Diputados el 22 de abril de 2021(pág 29) que durante los gobiernos del PP (con José María Aznar entre 1996 y 2004 y con Mariano Rajoy entre 2011 y 2018) se habían producido “803 traslados de condenados por terrorismo”. Esta cifra no fue rebatida por ningún miembro del Parlamento, si bien Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001 (pág 16) dijo en 2021 a la agencia Europa Press que "el PP no acercó a 800 presos de ETA, nunca hubo tantos". Los datos disponibles, tanto en fuentes oficiales como de parte, confirman que no hubo 800 presos de ETA de manera simultánea. El número máximo que hemos localizado en documentos del Ministerio del Interior es de 622 y corresponde al 31 de diciembre de 2008 (pág. 86). En cualquier caso las declaraciones de Ortiz se refieren a “traslados” y como ya hemos explicado anteriormente, una persona puede ser trasladada varias veces a lo largo de un periodo de tiempo.

¿Se puede confirmar que los traslados que se han producido son efectivamente “acercamientos” al País Vasco y Navarra? El colectivo Etxerat ubicaba en las prisiones más alejadas del País Vasco (Andalucía y Extremadura) a 133 presos de ETA en octubre de 2014 (pág. 7). Analizando los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo comprobamos que, desde 2018, 71 de los traslados realizados tuvieron su origen en prisiones andaluzas o extremeñas y no hubo ninguno con destino a cárceles de estas comunidades. Etxerat en su informe de 2021 no deja constancia de que haya algún preso ingresado en una cárcel alejada más de 600 km. del País Vasco o de Navarra (pág. 4). Hemos preguntado expresamente a la Secretaría de Estado por esta cuestión y nos han confirmado que “de los 47 miembros de ETA que quedan en cárceles dependientes de la Administración General del Estado (sin contar las que dependen del gobierno vasco o del francés), no hay ninguno en centros ubicados en la mitad sur de la península”.