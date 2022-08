Transports i Mobilitat signen l'acord per la gratuïtat del tren i metro

Avui migdia la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han signat a Madrid el conveni de col·laboració de cara a la gratuïtat del servei ferroviari a partir del primer de setembre fins al 31 de desembre.

“és un alleugeriment per moltes famílies de les Balears que possibilitaran millors condicions“

L'acord afectarà unes 300.000 persones a les Illes, segons ha avançat la presidenta de l'executiu. A més a més del tren, el transport per carretera es veurà bonificat gràcies a les subvencions que també hi aportaran els consells insulars.

La presidenta de l'Executiu balear, Francina Armengol, ha assegurat que és "un alleugeriment per moltes famílies de les Balears que possibilitaran millors condicions per la ciutadania. Per nosaltres la mobilitat sostenible és una necessitat."

Metro i tren, gratuïts A Mallorca el tren i el metro seran gratuïts. A més, el descompte als busos del TIB seran del 50%, però podran arribar fins al 72% segons la freqüència dels viatges. La targeta del TIB serà imprescindible per poder optar als descomptes del transport públic. En el cas Mallorca hi ha uns 270.000 usuaris que la tenen. Els que la necessitin la podran aconseguir a les estacions de Palma, Inca i Manacor. D'aquesta manera podran viatjar de franc al tren i al metro.

Eivissa, també de franc “Hem fet una petició al Govern balear perquè ajudi a pagar aquestes mesures“ En el cas d'Eivissa el bus interurbà també serà gratuït, un 50% de la bonificació l'aportarà el govern central i l'altre 50% l'aportarà el Consell. La institució insular va anunciar el passat 8 d'agost que incrementava la quantia del 20% al 50% perquè els eivissencs tenguessin els mateixos drets quant a la gratuïtat del transport. Aquest dimarts el conseller de Transports, Javier Torres, va criticar el fet "d'haver hagut de comprometre pressupost insular quan Mallorca tendrà el 100% de subvenció estatal" i ha demanat al Govern balear que ajudi a pagar aquesta despesa. A més, el conseller va detallar que ara mateix hi ha 50.000 persones amb targetes de transport a l'illa i qui no la tengui podrà sol·licitar-la amb cita prèvia al Consell. La institució preveu un 30% d'usuaris més.