'Ali & Ava', la "extraordinaria" historia de amor de la clase obrera británica

Bradford, una ciudad situada en West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, tendrá en algún momento que hacerle una calle a Clio Barnard: la cineasta británica se ha convertido (en dos películas y un documental) en cronista de esta localidad que define como “un microcosmos posindustrial con historia de inmigrantes que buscan prosperar”.

Ali & Ava, que se estrena en cines el 26 de septiembre es una de ellas. Una ficción, que Barnard define como ‘realismo social musical’, en la que Ali, un DJ interpretado por Adeel Akhtar, inicia un romance con Ava, una profesora de una escuela pública interpretada por Claire Rushbrook. Lo improbable son los detalles: Alí es de origen pakistaní, acaba de romper una relación en una familia algo conservadora, y Ava es una joven abuela británica con un hijo skinhead.

“Quiero ver a esas personas en la pantalla grande”, explica la directora en una entrevista con RTVE.es. “No creo que veamos mujeres de mediana edad que son abuelas muchas veces enamorándose en la pantalla y no veo por qué no. Tampoco veo hombres del sur de Asia de mediana edad como protagonistas románticos con mucha frecuencia. Así que me pareció importante que lo hiciéramos”.

Dice que no fue consciente de que lo mismo es aplicable a sus actores y los papeles en los que se les encasillan. “En una sesión de preguntas y respuestas, Claire (que participo en Secretos y mentiras, de Mike Leigh, y tiene solo 50 años) dijo que era muy inusual que le ofreciesen un papel así y que para ella era importante personal y profesionalmente”.

Barnard bebe de la corriente de cine realista de clase obrera británica, pero su personalidad se encuentra en el uso de la música y el montaje. “Me gusta eliminar la necesidad de los diálogos y en este caso me encantó trabajar con la música: muchas cosas se expresan en la música (a Ali le gusta la música electrónica y a Ava el folk) y la forma de bailar. También lo hace todo más alegre: los espectadores me dicen que salen con ganas de bailar encima del coche, como el protagonista”, confiesa entre risas.

Adeel Akhtar y Claire Rushbrook, en 'Ali & Ava'. Avalon