Cuando Irene Valle va a la playa sola tarda diez minutos andando, cuando quiere ir acompañada de sus perros tiene que coger el coche y recorrer más de 50 kilómetros. Un caso que no es para nada excepcional, ya que de las 3.000 playas con las que cuenta España solo en 115 están permitidos estos animales. "Entiendo que hay gente que no quiere que un perro esté a su lado, pero hay playas vacías y mi perro ahí no molesta" cuenta Irene a RTVE.es.

Irene tiene dos perros y, como otros propietarios, reclama un aumento de las playas a las que ir con sus peludos: "No pido que todas las playas sean para perros, pido que se equilibre un poco la balanza".

No es un reclamo en vano. Coral Giménez cuenta a RTVE.es que fue de vacaciones este verano al País Vasco con sus perros y tuvo que desplazarse a Cantabria para poder ir a la playa con ellos.

En uno de cada cuatro hogares españoles vive, al menos, una mascota. La mayoría de ellas son perros, algo que va en aumento desde hace unos años. Sin embargo, con la llegada del verano, el plan estrella de ir a la playa se dificulta para aquellos que tienen animales domésticos a su cargo.

Para muchos el número de playas al que pueden acceder los perros es "ínfimo" y con todos los kilómetros de costa que hay en España no entienden por qué ese número no aumenta. Coral Giménez no ve mayor complicación en delimitar las playas: "Entiendo que la gente se puede quejar, pero si se habilita alguna zona no tiene que haber problemas, muchas veces los perros se comportan mejor que los humanos y ensucian menos".

Jesús Pérez, comparte su vida con un perro y coincide con esas palabras: "Lo que ensucia son todas las colillas que hay en la playa y nadie dice nada".

Critica la forma de actuar de las administraciones y, aunque admite que hay gente que no recoge los excrementos, insiste en que "la solución es multar a esa gente, no prohibirle cosas al resto".

La negativa de las administraciones continúa Las competencias de permitir o prohibir la entrada de animales en las playas son de los ayuntamientos, aunque en algunos casos, como en Andalucía, es la propia comunidad la que impide el acceso durante la temporada de baño. Las peticiones para que los ayuntamientos permitan la entrada van en aumento; sin embargo, la negativa de estos continúa. "Cuando preguntamos a los ayuntamientos el por qué, los motivos que nos dan son la gran afluencia de personas y por motivos sanitarios o higiénicos", cuenta Javier Sanabria, vocal de la junta directiva de PACMA, a RTVE.es. 01.00 min PACMA ha reivindicado llevar las mascotas a la playa Es por ello que, un verano más, PACMA se ha manifestado en varias ciudades españolas para reclamar que se permita la entrada de perros a los arenales o, al menos, se habilite un espacio para ellos. “Tal y como vigilas que un niño no moleste, lo haces con un perro“ Sanabria explica que desde su partido no entienden "que animales y personas no puedan convivir, tal y como vigilas que un niño no moleste, lo haces con un perro". Algunas playas si permiten el acceso a perros entre las 22:00 y las 10:00, algo que Sanabria califica de "incongruente", "si un perro defeca y el dueño no lo recoge, el riesgo sanitario es el mismo a las 9 de la noche que a las 16 de la tarde, pero a esa hora hay más gente", explica. Piden a la administración que "despierte", ya que las familias con perros son "un grupo que aumenta cada día".