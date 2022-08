Més i Podem demanaran als socialistes que es revoqui el conveni d'1,8 milions amb el Reial Mallorca

Més per Mallorca i Podem al Consell de Mallorca continuen amb la seva ofensiva i aclareixen que demanaran que es revoqui el conveni d'1,8 milions d'euros perquè Son Moix dugui el nom de Visit Mallorca Estadi anunciat la setmana passada.

Consideren que es vol publicitar el nom de l'illa a tot el món en temps de saturació turística. Demà els partits intentaran cercar una sortida a la crisi amb una nova reunió aquesta vegada convocada per la presidenta del Consell, Catalina Cladera, després que no comparegués aquest dimarts a la reunió prevista i provocàs la indignació dels partits del Pacte.

Revocació del contracte

“El PSOE ha de decidir amb qui vol fer aquestes actuacions, si amb els partits d'esquerres o vol fer amb la dreta“

"Que les polítiques s'aprovin amb la dreta no és un bon senyal. El PSOE ha de decidir amb qui vol fer aquestes actuacions, si amb els partits d'esquerres, Més per Mallorca i Podem, o vol fer amb la dreta", ha dit el portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora.



Apel·len als Acords de Raixa, on es varen signar les bases del govern del consell de Mallorca fa més de tres anys. I demanen que el conveni es destini a la promoció de l'esport escolar. "Demanam la revocació del contracte i la destinació d'aquest crèdit al patrocini d'equips esportius perquè demà ja puguem parlar sabent quines són les nostres propostes per poder arribar a una solució", ha aclarit Alzamora.

Aurora Ribot, portaveu de Podem, ha aclarit que també demanaran la retirada de l'acord i que tot i la polèmica encara "hi ha espai per continuar fent feina i arribar a punts d'acord. Nosaltres posarem damunt la taula que a aquest acord se'l doni marxa enrere".