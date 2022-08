Los cómics esenciales del primer semestre de 2022 según la Asociación de Críticos y Divulgadores

La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) ha anunciado este lunes la primera selección de Esenciales de 2022, con la que esta asociación pretende fijar la atención sobre algunas obras destacadas publicadas en España entre enero y junio de 2022.

Esta selección, que ya se ha convertido en un referente para los lectores, está formada por treinta y cinco títulos, que han sido escogidos en un sistema de dos rondas. En la primera, los socios y socias han votado veinticinco títulos. En la segunda, una comisión de siete miembros de la asociación ha seleccionado diez obras más.

Esta selección se presenta como una herramienta para lectores, bibliotecas, librerías y cualquier otra institución o colectivo cultural. Estos son los 35 cómics seleccionados.

Algunas de las obras seleccionadas por la ACDCómic

- 2 Viaxes de Xaquín Marín y Reimundo Patiño (Elvira / Fosfatina)

- Baños Pleamar de Isaac Sánchez (Dolmen Editorial)

- Blanco alrededor de Wilfrid Lupano y Stéphane Fert (Norma Editorial)

- Dan da dan de Yukinobu Tatsu (Norma Editorial)

- Destino Terra… de Keiko Takemiya (Milky Way Ediciones)

- Dragman de Steven Appleby (Astiberri en castellano / Finestres en catalán)

- Espada de Anabel Colazo (La Cúpula)

- Flores Rojas de Yoshiharu Tsuge (Gallo Nero)

- Goya: Saturnalia de Manuel Gutiérrez y Manuel Romero (Cascaborra Ediciones)

- Grip de Lale Westvind (Apa-Apa)

- Grito nocturno de Borja González (Reservoir Books)

- Hierba de Keum Suk Gendry-Kim (Reservoir Books)

- In. de Will McPhail (Norma Editorial)

- Joe del mañana (Ashita no Joe) de Asao Takamori y Tetsuya Chiba (Arechi Manga)

- Jolgorio de Brecht Evens (Astiberri)

- Kent State de Derf Backderf (Astiberri en castellano / Finestres en catalán)

- Kowloon Generic Romance de Jun Mayuzuki (Norma Editorial)

- La falla de Carlos Spottorno y Guillermo Abril (Astiberri)

- La guerra de los mundos de Santiago García y Javier Olivares (Astiberri)

- La palabra que empieza por A de Elizabeth Casillas e Higinia Garay (Astiberri)

- La pequeña genia y la partida de shatranj de Álvaro Ortiz (Astiberri en castellano, catalán y euskera)

- Laberintos de Charles Burns (Reservoir Books)

- Lightfall de Tim Probert (Harperkids)

- Loba boreal de Núria Tamarit (La Cúpula)

- Look back de Tatsuki Fujimoto (Norma Editorial)

- Lore Olympus (Cuentos del Olimpo) de Rachel Smythe (Random Comics)

- Lucky Luke: Choco-boys de Ralf König (Kraken)

- Maternasis de Núria Pompeia (Kairós)

- Paradise Kiss de Ai Yazawa (Ivrea)

- Rosa de Gaëlle Geniller (La Cúpula)

- Sector lejano de N. K. Jemisin y Jamal Campbell (ECC)

- Seguir dibujando de Coco (Bang Ediciones)

- Terry y los piratas 1942-1943 de Milton Caniff (Dolmen Editorial)

- The nice house on the lake de James Tynion IV, Álvaro Martínez Bueno y Jordie Bellaire (ECC)

- Túneles / Túnels de Rutu Modan (Salamandra Graphic en castellano / Finestres en catalán)

ACDCómic, Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España, es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic.