Las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este domingo que están atacando la Franja de Gaza, dentro de la operación 'Amanecer'.

El Ejército israelí ha identificado los objetivos como presuntos túneles terroristas desde los que estarían actuando miembros de la Yihad Islámica.

"Las FDI están atacando actualmente los túneles de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza", ha indicado el Ejército en su cuenta de Twitter.

“The IDF is currently striking Islamic Jihad terrorist organization tunnels in the Gaza Strip.“