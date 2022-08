Pollença reviurà aquest dimarts els Moros i Cristians més esperats

La festa dels Moros i Cristians torna amb més força que mai. Pollença reviurà l'emoció continguda després de dos anys sense la seva festa gran. La Patrona commemora la batalla que enfrontà moros i cristians el 1550 i la victòria d'aquests quan s'imposaren a les tropes comandades pel pirata Dragut.

Les interpretacions

"Com a pollencí és la màxima aspiració. Soc l'únic de la família que ha tingut aquesta curolla per representar aquest càrrec i això és un orgull", ha explicat Salvador Esquinas, que enguany interpretarà el personatge de Joan Mas. Va ser molt emotiu, va ser increïble, primer any que ens presentàvem i amb el complicat que és sortir el primer any, va ser una cosa molt guapa", afegeix Josep Vives que encarnarà el corsari Dragut.

L'instant més aclamat arribarà a les 19:00 de l'horabaixa amb l'inici del Simulacre. Joan Mas donarà la veu d'alarma davant l'avanç del temible corsari Dragut. El clam de "pollencins, alçau-vos, que els pirates són aquí" farà llavors esclatar l'eufòria.