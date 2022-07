Localitzades cinc embarcacions amb 82 migrants a bord

Un total de 82 migrants han estat interceptats en les darreres hores en aigües de les Balears. La primera interceptació va ser ahir horabaixa quan varen ser localitzats 15 migrants a la platja del Caló del Mort a Formentera. Segona la Delegació del Govern els 15 són d'origen algerià, i totes es troben bé de salut.

Més barques a Cabrera

A les 22.40 hores d'ahir el SIVE (Sistema Integrat de Vigilància Exterior) va localitzar una altra embarcació a la mar, al sud de Cabrera. A bord hi viatjaven 20 persones. En el rescat hi varen intervenir el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim. Totes les persones embarcades provenien del nord d'Algèria i estan en bon estat de salut.



A les 23.15 hores, la Guàrdia Civil va trobar 12 migrants d'origen magribí a la platja d'Es Cupinar, a Formentera. Un poc més tard, la localització es produïa en aigües de Cabrera on eren rescatades 21 persones més.