La amistad en la música puede originar nuevas canciones o colaboraciones entre artistas de diferentes estilos. Esto es lo que ha ocurrido entre Arde Bogotá y Dani Fernández con "Sin Vergüenza", una canción realizada de forma conjunta tanto en la melodía como en la letra, tras pasar muchas horas de ensayos en el local.

Los artistas proceden de momentos y carreras diferentes. Dani Fernández lleva desde que era muy joven en el mundo de la música, primero empezó formando parte de la boy band Auryn, y después emprendió su camino en solitario, en el que lleva ya tres álbumes de estudio. Durante ese recorrido, Fernández ha conocido a Antonio García, de Arde Bogotá, y a toda la banda, con los que ha forjado una amistad que va más allá de la música.

En cambio, el grupo de Cartagena lleva solo tres años en este circuito, pero su éxito va con rapidez. Con tan solo el primer EP El tiempo y la actitud, captaron la atención del público y han logrado grabar su primer disco La Noche.

Con Paco Salazar en la producción del tema, en "Sin Vergüenza" han conseguido explotar los distintos registros de los dos cantantes, y conocerse desde el plano personal ha sido crucial para componer una canción en conjunto.

Desde RTVE.es hemos hablado con Dani Fernández y Antonio García para que nos cuenten cómo ha sido el proceso de creación entre estos dos mundos.

Dos estilos diferentes pero con mucho en común

"Compartíamos muchos gustos en cuanto a grupos y artistas que nos gustan, y por eso yo creo que fue tan fácil", explica Dani Fernández a RTVE.es. Tener referentes musicales parecidos y una forma de trabajo similar han hecho más sencillo el proceso. "Cuando nos enfrentábamos a si nos gustaba un solo era una opinión unánime", afirma Antonio García.

Portada de la canción "Sin vergüenza" Emilio Lorente

No obstante, al ser catalogados en diferentes géneros por la música que crean, esa fusión puede parecer más compleja. Por ello, el objetivo ha sido crear un tema desde lo nuevo, "que no fuera que ellos hacen el tema y yo me sumaba o viceversa", apunta Fernández.

"El público o la crítica nos ubican en sitios diferentes, sin embargo, yo siento que nos parecemos mucho más de lo que se puede pensar a priori", comenta García.

“La idea es poder decirle a mi público quién es Arde Bogotá, y que el público de ellos que me pueda conocer a mí“

Con este tema pretenden borrar las fronteras que muchas veces se crean al etiquetar la música en un estilo u otro, y así llegar a más gente. "La idea es poder decirle a mi público quién es Arde Bogotá, y que el público de ellos que me pueda conocer a mí", sostiene Fernández.

Lo más complicado para los dos artistas ha sido sin duda encontrar un lugar común para sus diferentes registros de voz. "Le dimos muchas vueltas a dónde poner el nivel de tono de la canción para que luzca guay", señala García. Aunque, sin duda, han conseguido que la sintonía de las voces quede en completa en consonancia.