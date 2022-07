As tres eurocidades do Miño estrean un servizo de bicicletas eléctricas para percorrer ambas beiras

Experimental

Trátase dun proxecto piloto, pioneiro na península ibérica, segundo remarca o concelleiro en Tomiño, Uxío Benítez, e vicedirector do Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Rio Minho.

“Se sae ben a idea é extendelo en número de bicicletas e de estacións de servizo, mesmo fóra das tres eurocidades“

"A aspiración nosa, se sae ben e se funciona ben, é extendelo non só en número de bicicletas e de estacións de servizo dentro desas eurocidades, senón mesmo fóra desas tres eurocidades, ao longo do río Miño”.

Alcaldes e alcaldesas dos seis municipios estrearon o primeiro servizo, un paseo pola centenaria ponte de Tui, símbolo da unió entre as dúas beiras.

“O noso desexo é que cada vez pasen máis bicicletas nesta ponte que automóbiles”, sinala a Presidenta da Cámara Municipal de Valença, Vaz Carpinteira.

O proxecto busca tamén consolidar a marca Rio Miño como destino turístico, achegando cultura e paisaxe nun espazo fronteirizo no que hai moita mobilidade.

“Cada vez Europa valora máis estes pequenos proxectos de cooperación, que realmente son quen de coser as fronteiras e de unir a pobos veciños” Sandra González, Alcaldesa de Tomiño.