A Terraza, un dos edificios emblemáticos da Coruña e sede de RTVE, fai 100 anos

Felices anos 20

Acabo de nacer, a cabalo entre o Modernismo e o Eclecticismo. Así me pariron meus pais, os arquitectos Antonio de Mesa e Pedro Mariño.

O meu carón, o Kiosco Alfonso e o Hotel Atlantic, os tres xuntos conformabamos un elegante paseo ao estilo da Belle Époque.

Era 1922, o ano do ascenso ao poder de Stalin e de Mussolini, no que Pio XI era elixido Papa, mentres España vivía os últimos anos baixo o reinado de Alfonso XIII.

Un período de prosperidade economica, os felices anos 20.E nese contexto, os meus primeiros propietarios pensaron en min coma punto de encontro daquela alegre sociedade coruñesa da época.

“Era o edificio máis suntuoso e máis grande dos que había nesta zona, que xa entón era unha zona recreativa“

Así o lembra Pedro Feal, descendente dos primeiros propietarios da Terraza: “Era o edificio máis suntuoso e máis grande dos que había nesta zona, que xa entón era unha zona recreativa. E foi un polo de atracción para a sociedade coruñesa. Facíanse banquetes, reunións, concertos, había cine...”

Naqueles anos de fulgor, tamén alberguei as oficinas da Metro Goldwyn Mayer e ata a sede do Deportivo da Coruña.