Una noticia sobre un joven de 20 años que encontró a su madre en Tinder encendió la chispa para elaborar Mamá no enRedes, la nueva comedia de Daniela Fejerman en la que Malenia Alterio interpreta a una madre divorciada que se lanza con naturalidad a explorar las apps de citas despertando la preocupación de sus hijos adolescentes. Participada por RTVE, se estrena en cines el 1 de julio.

“Es un personaje soñado”, afirma la actriz. “Ni en las mejores de mis fantasías podía pensar en verme rodeada de repente de tres hombres muy apetecibles, cada uno con su rollo y estilo”, bromea. “Me encanta porque se deja llevar fácilmente y en eso se diferencia mucho de mí, que siempre ando juzgándome y cuestionándome”.

Daniela Fejerman vuelve a la comedia –“el género más difícil”, en su opinión- tras explorar el drama en la personal La adopción. “Me pareció una buena premisa que permitía hablar de cómo las nuevas formas de relacionarnos trastocan lo que está establecido sobre cómo debe ser una familia y qué lugar debe ocupar cada uno”.

01.38 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Mamá no enRedes', una divertida comedia protagonizada por Malena Alterio

Originalmente el proyecto se titulaba ‘Mamá está en Tinder’, pero la app no autorizó finalmente usar su marca. Al choque generacional de la protagonista con sus hijos (Sofía Oría y Óscar Ortuño), al enredo se une la multiplicación de amantes (Juan Grandinetti, Ben Temple y Antonio Pagudo) y los modelos de familia derivados de separaciones o soltería deliberada (que en pantalla interpretan Eva Ugarte, María Castro o Antonio Garrido).

“Para los hijos, pensar que su madre tiene vida más allá del matrimonio ya les extraña, pero que tenga además vida sexual, y la ejerza, les perturba”, desarrolla la directora. El límite, y la fuente de la comedia, son los engaños. “Llega un momento en que se ponen las cartas sobre la mesa, porque lo de la mentira me parece lo más difícil de mantener”, explica Alterio. “Es muy complicado: ni el mejor matemático podría lidiar con tres amantes sin que lo sepan los demás. Invito a la gente a que venga a ver la película para ver cómo se hace”, dice entre risas.

Fotograma de 'Mamá no enRedes'

La película muestra cómo las apps de citas no son exclusivas de la juventud. “Mujeres de cuarenta y tantos transitan con bastante fluidez. Tengo una doble visión. Es una manera de abrirse para buscar sexo y afecto. Por otro lado, al verlo desde fuera, me da un poro poco de reparo este asunto de tener que venderse. He leído miles de consejos sobre cómo crear un perfil atractivo. Es un automarketing permanente que me parece superestresante, en cierta manera es una mercantilización de las relaciones”.

Qué es una familia, opinan cineasta y actriz, ha cambiado mucho y para bien. “Crecí en Argentina –recuerda Fejerman- donde ser hijo de divorciados no era tan raro, pero cuando llegué aquí a mi madre la veían como una marciana. El concepto de familia se ha ampliado y permite diversidad de todo tipo. Es un hecho. Por otro lado, está amenazado por un nuevo conservadurismo del que tenemos tristes noticias muy recientes como la ilegalización del aborto en EE.UU. No podemos bajar la guardia y pensar que las cosas están hechas".