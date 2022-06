Descubreas: formar a jóvenes artistas para superar la brecha en la industria musical

Casi el 70% de las mujeres de la industria musical en España cobran menos del sueldo medio de los hombres. Los festivales de música están también lejos de ser paritarios tanto en su organización como en sus programas. Una brecha de género que se agranda entre las instrumentistas, productoras, ingenieras de sonido... El programa 'Descubreas' promovido por la Diputación de Pontevedra intenta impulsar la carrera de jóvenes artistas, ayudar a que ellas puedan sacar partido a todo su talento y a que esa brecha se vaya cerrando.

Vanessa Sánchez, portavoz de Descubreas, explica que se trata de poner en contacto a jóvenes con mentoras que puedan ayudarlas y servir de ejemplo: "Descubreas es un programa en el que acompañamos a talentos emergentes, a mujeres que comienzan su carrera musical y visibilizamos a mujeres referentes. Creemos que la enorme brecha de género que hay en el sector musical, en la industria musical, nace de la falta de referentes femeninos. Entre 2013 y 2020 solo un 20% de mujeres fueron nominadas como mejor artista a los grammy"

Micromachismos y macromachismos en la industria musical

Además de las diferencias salariales, existe un entramado ambiental que parece entender que ellas no pertenecen al mundo de la música por derecho propio. O por lo menos, eso es lo que se desprende de algunas de las anécdotas que relatan. Patricia Hermida, presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais, con 25 años de profesión a sus espaldas, cuenta que la siguen echando del escenario porque "las novias de los músicos no pueden estar". La productora, compositora e ingeniera de sonido Salomé Limón, ganadora de cinco Latin Grammy, todavía se encuentra con situaciones que no sucederían a un varón: "Cuando nunca han trabajado conmigo se quedan a ver qué pasa y luego al rato me dicen ¡Oh, eres muy buena! Se sorprenden de que puedas hacer un buen trabajo siendo mujer".

También las alumnas de Descubreas se han encontrado con situaciones de este tipo en sus estudios o en su experiencia profesional. La gaiteira Marina Fernández Vigo es muy crítica con el ámbito de la música tradicional, que sigue inmerso en un estereotipo por el que ellas cantan o tocan la pandereta y ellos tocan la gaita y percusión. "En un festival que estuve probando el sonido durante una hora bajo el sol, cuando ya había casi terminado me preguntaron cuándo llegaría el gaiteiro", se queja entre risas.