En el Día Internacional de la Mujer, desde Playz os queremos descubrir una de esas iniciativas que busca precisamente dar una mayor visibilidad a las mujeres, en este caso dentro de la industria musical. Se trata del proyecto Descúbreas, una iniciativa gallega para el fomento del talento femenino. La idea surge tras darse cuenta de la enorme brecha de género que se perpetúa en la industria.

Así lo resumía mi compañera Miriam Martín en su artículo publicado en 2019: "El llamado ‘techo de cristal’, la barrera que tienen las mujeres para alcanzar altos cargos en algunas empresas, sigue siendo un problema a la hora de emprender en muchos ámbitos diferentes. En el caso de la industria musical la división de género es significativa: hay una participación del 70% masculino frente al 30% femenino, según la organización Women in Music."

Bien, pues en 2021 y según los datos aportados por MIM, casi el 70% de las mujeres de la industria musical en España cobran menos del sueldo medio de los hombres. Las mujeres lideran el 37% de empresas musicales en España. Un escaso 14% de mujeres dirigen discográficas independientes y no hay ninguna al frente de las grandes multinacionales.

La desigualdad es evidente en todos los aspectos. Lo comprobamos en las nominaciones de los Grammy de 2013 a 2020. Por disco del año solo un 8,2% eran mujeres, por canción del año solo competían el 24,7% y en la categoría productor/a del año las mujeres solo han ocupado el 2,3% de las nominaciones. (Fuente: https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inclusion-recording-studio2021.pdf)

Hablamos con Vanesa Sánchez, su responsable de comunicación. El proyecto tardó un poco más de año y medio en ponerse en marcha, pero desde entonces no han parado. "Oficialmente se inició en enero de 2021". Poco a poco, han ido dando pequeños o grandes pasos, según se mire, para disminuir esa patente brecha de género.

Vanesa nos comenta que ahora mismo son cuatro personas trabajando de forma permanente en Descúbreas, pero que además trabajan con las escuelas de música de la provincia. El año pasado fue complicado debido a que la pandemia no permitía hacer eventos públicos. Por eso, optaron por iniciativas como la de los vídeos colaborativos. "Invitamos a participar a alumnas de estas escuelas, a las propias profesoras y demás. Y bueno, fue una forma también de sustituir esa red de trabajo local", admite Vanesa. Sin embargo, este año van a por todas y con todas las herramientas a su alcance para conseguir dar visibilidad a las jóvenes promesas de la industria. Pero mejor que nos lo cuente ella.

P: En vuestra web decís que el proyecto nace para saldar una deuda histórica con las mujeres en el mundo de la música. ¿Cuál es esa deuda exactamente?

R: A todos los niveles, tanto de salarios como en los propios festivales. En los carteles de los festivales vemos que las mujeres están infra representadas, y además, cuando hay presencia femenina, en muchos casos tienen el peor escenario y los peores horarios. La Asociación de Mujeres en la Industria de la música (MIM) viene denunciando estos hechos desde hace tiempo. El año pasado publicaron un estudio bastante completo que hablaba de que los puestos directivos de las empresas, promotoras musicales, agencias de management... Vieron que hay un techo de cristal bastante grande. Solamente hay un 30% de mujeres en esos puestos de responsabilidad. Y no solo en altos cargos. Por ejemplo, en las carreras, las profesiones técnicas como ingenieras de luz, sonidistas y todo esto, solamente hay un 12% de mujeres en estos puestos. Tampoco se fomenta que haya más mujeres técnicas de sonido, que haya más mujeres técnicas de luces. Están invisibilizadas.

P: Está claro que faltan referentes…

R: Exacto. Por eso son mentoras las que nos ayudan o colaboran con nosotras para acompañar a estas chicas que se inician en el programa de mentoring. Por eso las mostramos en entrevistas. Queremos hacerlas más partícipes y más visibles en esta segunda edición. Por ejemplo, mediante el blog intentamos que redacten algunas entradas sobre algunos aspectos de la música que puedan ayudar a las más jóvenes a iniciarse.

P: ¿Cuáles son los requisitos para participar en Descúbreas?

R: Hay varias formas de participar. Una de ellas es el mentoring, aunque solamente disponemos de 8 becas. La convocatoria está abierta hasta el 11 de marzo. Para participar tienes que ser residente en Pontevedra, tener de 16 a 30 años, que estés en un momento incipiente de tu carrera artística, que ya hayas creado alguna canción, pero que no tengas varios discos editados. Nosotras vamos al paso previo, porque creemos realmente que hay que empezar desde mucho más atrás para poder cambiar las cosas.

P: Entonces, una vez que consiguen entrar en vuestro programa, ¿qué ventajas obtienen?

R: A través del programa de mentoring van a tener seis mentorías individuales con mujeres referentes. Por ejemplo, el año pasado estuvo Raquel Seijo, que es la gerente de Sweet Nocturna. ¿No sé si conoces la empresa Live Nation? Pues cuando Live Nation hace algún evento en Galicia es Sweet Nocturna la que lo lleva a cabo. Luego está Patricia Hermida, que ella es abogada especializada en propiedad intelectual y derechos de autor, y además es la co presidenta de la Asociación de Managers Internacional.

P: ¿Estamos hablando de ayuda profesional y no económica?

R: Claro, claro. Además, tienen también la asesoría. El año pasado tuvieron las mentorías de cantantes, productoras musicales, diseñadoras y especialistas en imagen personal. Y bueno, desde el propio equipo de Descúbreas, también estuvimos asesorándolas para que sepan cómo se planifica una estrategia de comunicación para el proyecto artístico de cada una de ellas. Y además, les grabamos un single y un videoclip. En el proceso de grabación de uno y de otro, de producción de uno y de otro, también van aprendiendo mucho: cómo se hace, qué personas intervienen… No queremos ser como una entidad de formación. No pretendemos eso, porque para eso están las escuelas. De hecho, uno de nuestros éxitos, del que yo presumo con todas las personas a las que les cuento el proyecto, es que una de las chicas de 16 años, Eva, en el proceso de la grabación de su primer single descubrió una vocación que es la producción musical. Ahora está yendo a clases de producción musical que compatibiliza con sus estudios.

P: Vosotras sois un primer paso, ¿no?

R: Exacto, porque Eva no tenía ni idea de lo que era la producción musical, ni el papel del productor o productora musical, ni nada. Y gracias al programa lo descubrió y despertamos en ella ese interés.

P: Entonces, ¿cuál es el objetivo real del programa?

R: El objetivo es terminar con la brecha de género en la industria musical. Lo hacemos mediante la visibilización de mujeres que son referentes y que pueden despertar en las nuevas generaciones esas vocaciones y ese interés por profesiones en las que la mujer apenas es visible. Al final la intención es que tengan representación.

P: Dime un dato que te hayan sorprendido bastante.

R: Mira, justo antes de hablar contigo estaba mirando un reportaje de Rolling Stone que incluía un estudio que se hizo en una Universidad de California en 2020. En este estudio, compararon los artistas y las canciones que salen en Billboard y detectaron que solamente el 2,6 % son productoras musicales de las canciones que estaban en esa lista. Además, solamente un 12.5% eran mujeres creadoras de esas canciones y en general solo había un 21% de mujeres artistas en esa lista.

P: En este año de vida, ¿qué metas habéis alcanzado?

R: La chica de 16 años que mencionaba antes representa un poco lo que estamos buscando con Descúbreas. También hemos conseguido que surjan oportunidades laborales directamente gracias al directorio que hay en la plataforma. Por otro lado, hemos entablado relaciones con entidades internacionales, como KeyChange, que es un programa europeo que también trabaja en este sentido para terminar con la brecha de género en la industria musical. Hemos iniciado un proceso de crear una red de trabajo, porque esa ha sido uno de nuestros logros y hallazgos después de este año. Nos hemos dado cuenta de lo importante que son las redes de trabajo para conseguir estos objetivos. Hay muchas mujeres y muchas instituciones trabajando ahora mismo en este sentido y creo que eso es fundamental para lograr el objetivo de terminar con la brecha de género. Este trabajo en comunidad desde distintos puntos del planeta y desde distintas instituciones.

P: Lo habéis logrado en un año complicado. ¿Os habéis planteado organizar un festival solo de mujeres?

R: Bueno, ya hay organizaciones haciendo ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, el Festival Sin Sal se puso en contacto con nosotras para buscar artistas emergentes y también para hacer una presentación y colaboración con otras entidades.

P: Me has dicho que hacéis mentoring, asesoramiento, estructura… ¿Es muy difícil llegar a ello de forma independiente?

P: Bueno, creo que todas hemos pasado por ello. Yo en concreto trabajo en comunicación para una promotora y agencia de management y cualquier oportunidad de formación o de asesoramiento, por parte de otras mujeres que llevan más tiempo, es necesaria y bienvenida. Eso que llevo trabajando en esto diez años. Todas estas iniciativas realmente hacen falta a cualquier persona, pero más en una industria en la que es tan flagrante la desigualdad que hay. Entonces, estos conocimientos son clave para iniciar su camino hacia la profesionalización dentro de la música.

P: Cuando llegan estas jóvenes a vosotras, ¿qué es lo primero que os dicen, la primera traba o duda con la que se encuentran?

R: Quizás lo más recurrente es sea la impresión de que no tienen ni idea de esto. Es una industria complicada porque hay muchos agentes muy diferentes, hay muchas profesiones muy diferentes y que son ajenas para la mayoría de la juventud. Cuando vemos a Rosalía tener éxito: ¿por qué tiene éxito? ¿quién hay detrás? ¿cuántas personas trabajan para que Rosalía logre ese éxito?

R: El otro día estaba escuchando a Karina en Estirando el Chicle y ella señalaba que al principio de su carrera, en los años 60 y pico 70, ella se llevaba un 1% de las ganancias de sus canciones. Algo que me llamó mucho la atención, porque una persona que ha vendido tantos discos como ella, ahora tendría que ser millonaria y no lo es. ¿Cuál es el problema?

R: Sí, sí, pero es que además eso le ha pasado a Ella Fitzgerald, Nina Simone, Whitney Houston, y más recientemente, Britney Spears. Detrás de cada gran mujer artista de la música siempre ha habido un parásito hombre.

P: Entonces, ¿crees que eso solo le pasa es a las mujeres?

R: No tengo la respuesta para eso, pero a nivel personal te digo que yo creo que es parte del patriarcado. O sea, es consecuencia del patriarcado. Realmente es una historia que se repite mucho en muchas figuras de la música y no sé por qué. No sé si es porque se veía a la intérprete, a la artista como un mero objeto para hacer dinero. Es mi impresión personal.

P: A lo mejor ocurre por el desconocimiento, pero justo con programas como Descúbreas las estáis formando en diferentes campos, así que ya parten de una base.

R: Claro, claro. Alguien que no sepa que iniciarse en este ámbito lo tiene tan difícil. Sobre todo es intentar no volver a cometer estos errores. Al final la información es poder. La información te da unas herramientas. Algunas de estas las aportamos en Descúbreas. No son muchas, no son todas las que nos gustarían, pero son clave para que por lo menos sepan dónde se mueven y sepan qué hacer ante determinadas situaciones: desde una prueba de sonido hasta cómo afrontar el tema de los derechos de autor.