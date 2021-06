La falta de igualdad de oportunidades para las mujeres artistas es un tema candente, tanto en redes sociales como en nuestras conversaciones de bar. La polémica y el cuestionamiento diario de sus capacidades es lo que tienen que batallar diariamente cantantes, actrices, escritoras, ilustradoras, editoras, cómicas y, en general, todas las chicas que se dedican al arte.

Estas semanas la crispación se desataba en Twitter ante la justificación que se ha dado de la falta de paridad en la programación de La Chocita del Loro, la sala más emblemática de Madrid: 25 espectáculos, y solo una mujer. El gerente del espacio, Francisco Carretero, afirmaba que el motivo es que el nivel de las cómicas en España aún no está a la altura del nivel de sus compañeros. Palabras más que cuestionables, ya que el podcast Estirando el Chicle de Carolina Iglesias y Victoria Martín ha liderado durante semanas el ránking de los más escuchados de España en Spotify, un éxito del que también gozan otros formatos como el sensacional Deforme Semanal. Ideal Total, creado por Isa Calderón y Lucía Lijtmaer. Otra cara exitosa del humor es Inés Hernand, presentadora de Gen Playz y que está arrasando junto a Galder Varas con su espectáculo Ni puta gracia.

Hace unas semanas Celia de Molina dio un golpe sobre la mesa en el debate de Gen Playz titulado ¿Es diferente el humor dependiendo del género? hablando de la necesidad que tienen las mujeres de poder crear en igualdad de oportunidades. Y su grito también retumbó en redes sociales. La actriz, guionista y directora puso voz a un colectivo muy amplio de creadoras y confesó que "no se nos exige lo mismo, es mentira. Se exige el triple, el cuádruple", hay que demostrar que vales. "¿Cuántas mierdas me he tragado yo en mi vida de hombres diciendo 'esto es comedia' y son mierdas absolutas?", afirmó De Molina. Sus palabras han sido muy aplaudidas y, por eso, hemos querido seguir tirando del hilo hablando con productoras musicales, cantantes, actrices, editoras e ilustradoras.

Estirando el hilo... Sandra Delaporte, Cariño, Flavita Banana, Fitasha, Diastemica, Sandra Cendal, Carolina Rubio y Paula Muñoz. Algunos nombres te sonarán más y otros menos, pero ¿qué tienen en común todas ellas? Pues que son creadoras de distintas disciplinas artísticas. Todas nos han querido contar cómo es ser mujer dentro del sector creativo y nos han confesado si les han dejado, o no, hacer sus truños. ¿El motivo de preguntarles por sus experiencias? La reivindicación viral de Celina de Molina en la que exigía "yo quiero hacer mi puto truño". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Playz (se dice pleis) (@playz.es)“ “

Delaporte, Cariño y Fitasha: ¿son las “caras bonitas que solo saben cantar”? 02.57 min No solo en la comedia: El día a día de las mujeres en una industria cultural sexista La respuesta en NO. Sandra Delaporte y Fitasha son productoras musicales, compositoras y cantantes. El grupo Cariño (Alicia, María y Paula), aparte de escribir sus letras, tocan cada una un instrumento y cantan. Todas son músicas, tienen unos amplios conocimientos del sector y saben muy bien lo que hacen. Sin embargo, a ojos de una industria masculinizada y sexista, las artistas han coincidido en las vivencias que han ido experimentando a lo largo de su trayectoria profesional: "Parece que solo somos la cara bonita que canta", "con los grupos de chicas y con las solistas se busca el mínimo fallo para poder reírte y ridiculizarlas", "cuando tengo el permisito masculino entonces me hacen caso como señora", "somos mucho menos seguras"... Ellas se enfrentan cada día a un ambiente que las cuestiona, que las ningunea, pero no por ello se detienen y dejan de hacer aquello que les hace vibrar: la música. Por eso, mandan a todas las mujeres un mensaje muy claro y contundente: "Aunque sea un truño, hazlo”, “que nadie te detenga”, “chicas, estudiad”. Mira el vídeo completo, porque es muy revelador.

Flavita Banana, Diastemica y Continta Me Tienes. Ilustración y editorial, dos sectores masculinizados 03.26 min No solo en la comedia: así es el día a día de las mujeres en una industria cultural aún sexista Flavita Banana es popularmente conocida por sus ilustraciones, que reivindican desde el humor temas sociales muy variados. Diastemica (Yaiza), hace ilustraciones feministas y lésbicas para su cuenta de Instagram. Sandra Cendal es cofundadora y editora de Continta Me Tienes. Todas ellas son mujeres que han dejado muy lejos sus miedos para dar voz a la diversidad. Cada día se enfrentan a un sector donde “tenemos que ser excelentes para que se nos publiquen”, dice Flavita Banana. Un universo editorial en el que "los puestos directivos están llenos de señoros", dice Cendal. Y unas redes sociales en las que “cuando subo una publicación tengo que aguantar comentarios homofóbicos y machistas”, cuenta Diastemica. Para romper el muro al que se enfrentan cada día las artistas, Flavita Banana propone la iniciativa “Caballo de truño”. Consiste en: “Mandar un truño, a sabiendas que es un truño, y venderlo como si fuera lo mejor que has hecho. Y que te paguen un pastizal”. Mira el vídeo y entérate de todas sus experiencias.