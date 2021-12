Las mujeres se apoderan de los Premios BRITS 2022

Los BRIT Awards 2022, los premios por excelencia de la música británica, se renuevan y ya no dividirán por géneros sus categorías. En las 13 categorías propuestas, hay 18 artistas femeninas o grupos de mujeres nominadas. Esto no ocurría desde la gala celebrada en 2010, en la que 22 mujeres fueron las nominadas. Y esto sucede precisamente el año en el que se ha eliminado de las categorías la discriminación por género. Es decir, esta es la primera ceremonia en la que no habrá un premio a Mejor Artista Femenino y otro a Mejor Artista Masculino, se reducirá a una sola categoría: Mejor Artista. De forma que la organización decidirá en función de la música y el trabajo del o de la artista.

Entre las nominadas destacan Billie Eilish, Doja Cat, Olivia Rodrigo y Taylor Swift, que compiten en la categoría de Mejor Artista Internacional. Mientras que Joy Crookes, Self Esteem, Griff y Little Simz compiten en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Además, Wolf Alice o Little Mix podrían llevarse el reconocimiento a Mejor Grupo.

Se ve que los BRIT han querido adaptarse a los tiempos que corren y han difundido este mensaje en sus redes sociales: "Nuevas categorías para los Brits 2022: Artista del año y Artista internacional del año. Queremos celebrar a los artistas únicamente por su música, los BRIT se han comprometido a hacer que el espectáculo sea más inclusivo. Cuatro nuevas categorías de género musical votadas por los fans: Alternativa / Rock, Pop / R & B, Hip Hop / Grime / Rap y Dance. Este años, los fans tienen más poder que nunca."

Sin embargo y a pesar de esta apuesta por la inclusividad, la organización también ha recibido críticas este año. En concreto, los BRIT Awards 2022 han sido criticados por no incluir a ningún artista de R&B entre los nominados a Mejor Actuación Pop/ R&B. Varios usuarios han utilizado las redes para manifestar su queja. Para muchos expertos en música, es una locura mezclar el pop con el R&B en la misma lista. Una demostración de que la gente que manda dentro de la industria todavía no entiende que son estilos totalmente distintos.

“putting pop and R&B in the same category is really nuts to me. and proves that the powers that be once again just do not get it. I love the Brits. I have since I was a kid. But as an R&B singer/songwriter, this feels completely unprogressive to the whole UK R&B scene.. https://t.co/pE8o3lbp9F“