Durante la jornada electoral del 19J hemos encontrado bulos, mensajes falsos e invenciones sin pruebas relacionadas con las elecciones de Andalucía 2022, pero no hay constancia de que ninguno de ellos alterase el proceso de votación y la jornada electoral transcurrió sin incidentes graves, según las autoridades. Todos los partidos han mostrado su conformidad con el resultado final durante los discursos posteriores a la votación y ninguno ha anunciado impugnaciones.

En redes sociales se difundió un mensaje que aseguraba que meter dos papeletas en el mismo sobre (una de Vox y otra del PP) permitiría la victoria del bloque de la derecha en las elecciones andaluzas pero no es cierto. Esta acción conlleva que el voto se contabilice como nulo según hemos comprobado en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General . Desde VerificaRTVE ya te hemos explicado las diferencias entre voto en blanco, voto nulo y abstención .

Un mensaje de Twitter decía que las papeletas de Vox y las de Volt estaban juntas en las mesas electorales andaluzas para confundir o manipular el voto, pero no es cierto . La imagen que se ha compartido en redes asegurando que el suceso estaba ocurriendo en Marbella no lo demuestra, tan solo aparece la papeleta de Volt arrugada . Se trata de un bulo que también ha circulado en elecciones anteriores , como ya te explicamos desde VerificaRTVE.

Invención sin pruebas: No hay pruebas de que las papeletas de Vox y Volt aparezcan juntas en Marbella

Bulo: ¿Es cierto que las papeletas de Vox y del PP ocultan los nombres de los candidatos?

Hemos analizado contenidos en redes que aseguraban que las papeletas del voto por correo estaban manipuladas. En concreto se decía que no mostraban los nombres de Juan Manuel Moreno, representante del Partido Popular, ni de Santiago Abascal, de la formación de Vox. Pero Santiago Abascal no era candidato en las elecciones de Andalucía de 2022, lo era Macarena Olona, y Moreno encabezaba la lista por Málaga, así que podía no aparecer en otras provincias. Desde VerificaRTVE hemos comprobado que las papeletas sin el nombre de esos candidatos cumplen con la normativa para las elecciones de Andalucía, ya que la circunscripción es la provincia, tal y como recoge el Estatuto de esta autonomía.