Mensajes de redes dicen que las papeletas del voto por correo están manipuladas este 19J porque no muestran los nombres de algunos representantes del PP y de Vox. Es falso. Santiago Abascal no es candidato en las elecciones de Andalucía de 2022, Macarena Olona se presenta por Granada y Juanma Moreno, del PP, es el cabeza de lista por Málaga, motivo por el que sus nombres no aparecen en otras provincias. Puedes seguir la jornada electoral en Andalucía en Rtve.es.

Un mensaje difundido por WhatsApp aconseja no votar con las papeletas que llegan “por correo” porque “están manipuladas en contra de VOX y del PP”. Asegura que en estas papeletas “no aparece el nombre de Juanma Moreno ni de Abascal” y que por tanto “serían votos nulos y ganaría la izquierda”. También hay otra variante del mensaje que dice que la papeleta no tiene el nombre de Macarena Olona. Se dice que esta circunstancia se ha narrado en la tele (sin especificar qué tele), pero no es verdad.

En realidad, las papeletas sin el nombre de esos candidatos cumplen con la normativa para las elecciones al Parlamento de Andalucía. El nombre de Santiago Abascal no aparece en ninguna porque el presidente de Vox no se presenta a estos comicios. En cuanto a la candidata a la Junta de Andalucía de Vox, Macarena Olona, se presenta por la provincia de Granada, y puede no aparecer en las de otras provincias. Con respecto a los mensajes que critican la falta en la papeleta del nombre del candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno, el hasta ahora presidente de la Junta de Andalucía se presenta por la provincia de Málaga, que es donde debe aparecer.

Ambos partidos han publicado contenidos clarificando aspectos de sus papeletas. Vox ha contado en Twitter el aspecto que tienen estos impresos en cada una de las provincias. El PP ha difundido un vídeo en el que explica por qué su candidato a presidir la Junta de Andalucía lidera la lista por la provincia de Málaga y por qué no aparece en las listas de otras provincias andaluzas.

En Andalucía, el Estatuto de Autonomía establece que “la circunscripción electoral es la provincia”. Por tanto, los candidatos a las elecciones del 19J se presentan únicamente por una provincia y su nombre figura encabezando la misma.