En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha apoyado las marchas y ha asegurado que una mayoría de estadounidenses quiere medidas legislativas "de sentido común" en relación a las armas.

“Congress needs to:



- Ban assault weapons and high-capacity magazines

- Strengthen background checks

- Enact safe storage laws and red flag laws

- Repeal gun manufacturers’ immunity from liability



We can’t fail the American people again.“