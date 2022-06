'Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra' y 'Una noche sin luna' triunfan en los Premios Max

Café para muchos en unos repartidos Premios Max de Teatro. Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, de María Velasco González (ganadora de mejor autoría teatral); Una noche sin luna, la obra protagonizada y escrita por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta (mejor espectáculo teatral y mejor actor), y Canto jo i la muntanya balla (mejor dirección, composición musical y diseño de espacio escénico), salen triunfadoras de la 25 edición de los premios, celebrada en Menorca.

Ausente Botto, Peris-Mencheta ha recordado a Federico García Lorca, protagonista de Una noche sin luna. "Lorca es el desaparecido más famoso de nuestra historia. Para todos los desaparecidos de nuestra historia y de América, va este premio". El premio a mejor actriz ha ido a manos de Mònica López por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.

Canto jo i la muntanya balla, una fabula a través de la que se relata la dureza de la vida de montaña a través de la mirada de una familia, víctima de la naturaleza y sus misterios, se ha coronado como el espectáculo con más galardones al obtener tres de los cinco a los que optaba."

El acogedor Teatre Principal de Maó (Menorca), el teatro de ópera más antiguo que existe en España, ha sido la sede de una gala rápida, de pequeño formato, dirigida por el dramaturgo y director escénico Josep-Pere Peyró y la bailarina y coreógrafa Mar Aguiló. El evento tenía un lema "Donde el mar te crea", en el que se rendirá tributo a las raíces mediterráneas y la cultura escénica del archipiélago balear. En la ceremonia actuaron artistas baleares como Marco Mezquida y Júlia Colom y que presentarán Clara Ingold y Josep Orfila.

Jesús Carmona gana los premios de danza

El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona se lleva a casa los dos Max a los que optaba por Baile de bestias, mejor espectáculo y mejor intérprete masculino de danza.

Company, el musical que ha protagonizado y dirigido Antonio Banderas, ha logrado el premio a mejor musical, mientras que Cris, pequeña valiente, producida por el Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank, que él dirige, ha conseguido el premio a mejor espectáculo infantil.

Alessandra García ha conseguido el Max a mejor espectáculo revelación Mujer en cinta de correr sobre fondo negro y Sandra Ferrús ha logrado la mejor autoría revelación por La Panadera.

El Max de Honor lo recogió un emocionado José Luis Alonso de Santos mientras que mientras que el Max Carácter Social ha ido a manos de la ONG fundada en 2009 por la dramaturga Paloma Pedrero: Caídos del Cielo.

“José Luis Alonso de Santos, Premio Max de Honor 2022: "He sabido de rodearme de gente maravillosa"#25PremiosMax



⭕ https://t.co/glXcwInjMF pic.twitter.com/5iOd8m7AK8“ — RTVE (@rtve) June 6, 2022

Los galardones que concede anualmente la Fundación SGAE tienen como propósito reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza españoles. El presidente de la fundación, Juan José Solana, ha señalado que las artes escénicas todavía no han vuelto al tiempo anterior a la pandemia. "El teatro y la danza no se han recuperado del todo. La gente se entretiene en casa. Pero hay una diferencia enorme entre verlo en directo. Me gustaría que eso cambie. Que nos levantemos del sofá y volvamos al teatro. El teatro lo necesita".