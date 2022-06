Con la muerte de Franco y la progresiva relajación de la censura, el final de los años 70 y los primeros años 80, fueron la edad dorada del cómic adulto en España. Esos 10 años se publicaron multitud de revistas de una calidad alucinante y un espíritu transgresor nunca visto hasta entonces. Además de que el cómic se coló en las instituciones y fue protagonista de movimientos culturales como la Movida Madrileña. Pero a finales de los 80 hubo una gran crisis que acabó, con ese sueño y también con la mayoría de las revistas infantiles, como los famosos tebeos de Bruguera. Un mazazo del que la industria de los tebeos españoles nunca se recuperó.

Ahora Julio A. Gracia Lana (Zaragoza, 1989) analiza esa época en el imprescindible libro El cómic español en la democracia. La influencia de la historieta en la cultura contemporánea (Prensas de la Universidad de Zaragoza), en el que también analiza cómo afectó esa crisis a los grandes dibujantes españoles.

"Se trata -nos comenta Julio-, de un ensayo que aporta una visión distinta de la época: pone el foco en la caída de las revistas del conocido como boom del cómic adulto (entre ellas Zona 84, El Víbora o Cairo) y en la forma en la que su desaparición progresiva afectó al trabajo de los autores, que se vieron obligados a trabajar en otros medios, como la pintura, el cine o la ilustración".

Lo curioso es que, a pesar de esa debacle, los cómics de esa época dejaron una profunda huella en la cultura española: "Tuvieron una influencia clave -asegura Julio-. Sin la historieta no se puede entender la cultura contemporánea. No solo por la propia entidad como arte del cómic, sino por sus vínculos con otras manifestaciones artísticas".

Este estudio también analiza la trayectoria de tres autores que no han dejado de reinventarse y que son fundamentales en la historia del cómic español: Nazario, Max y Miguelanxo Prado . "Son tres casos de estudio que resultan paradigmáticos y representativos del contexto que estudiamos. Tres trayectorias largas y sólidas, de profunda influencia en el medio . Sin embargo, si bien son todos los que están… no están todos los que son. Incluir el trabajo de la mayoría de los dibujantes (la totalidad es siempre imposible) que han desarrollado su trabajo en estas dos décadas requeriría de una enciclopedia. Lo que buscamos con este libro es aportar un prisma concreto para tratar de entender mejor la época , de los muchos que la historia y el arte nos permiten plantear".

Lo más curioso es que no solo cayó el cómic adulto, sino que a finales de los 80 también desaparecieron la mayoría de las revistas infantiles, como las de Bruguera o el TBO. "Se produjo una auténtica “tormenta perfecta”, en la que no fue una única causa, sino la confluencia de muchas de ellas, lo que seguramente terminó provocando la desaparición progresiva de las revistas" -asegura Julio-.

El futuro del cómic español

Actualmente, parece que vivimos una nueva edad de oro para el cómic (sobre todo el manga, que arrasa en ventas). Preguntamos a Julio qué futuro augura al cómic español: "Personalmente, creo que tiene un futuro muy bueno por delante. El lenguaje de la historieta permite desarrollar propuestas que serían impensables en otros medios. Tiene una serie de particularidades que la hacen única y que provoca que muchas autoras y autores sigan apostando por ella".

Sin embargo, el lado oculto de este éxito sigue siendo la precariedad de los dibujantes, muchos de los cuales no pueden vivir de su trabajo. "En cuanto a la precariedad… excede mis conocimientos -asegura Julio-, pero yo diría que el problema principal radica en el propio valor que otorgamos a la cultura. Hasta que no la consideremos como un bien verdaderamente indispensable y que requiere el apoyo de toda la sociedad, no podremos acabar con las malas prácticas y la terrible precariedad que sufren los dibujantes".

Esta colección de estudios sobre el cómic de la Universidad de Zaragoza demuestra que hay un gran interés por parte de colegios, universidades e instituciones culturales por apoyar al cómic. "La introducción del cómic en las universidades está bien desarrollada y cada vez más consolidada -nos explica Julio-. Muchos investigadores y profesores estamos apoyando nuestras carreras en temas que parten del cómic. Sigue creando algunas dificultades y no es algo que se acepte por igual en todos los ámbitos, pero se ha avanzado mucho en los últimos años".

"En los colegios, hasta donde conozco, la historieta avanza a pasos agigantados, especialmente como apoyo en cuestiones vinculadas con la didáctica" -añade-.

En cuanto a esta colección de estudios sobre el cómic, Julio A. Gracia Lana destaca que: "La Universidad de Zaragoza ha apoyado muchas iniciativas sobre historieta y la editorial de la universidad se encarga de que lleguen a bibliotecas y librerías. Es un verdadero logro que universidades como Zaragoza o León (con la magnífica Grafikalismos, que dirige José Manuel Trabado) vean a la historieta como un tema interesante y por el que apostar".