En el mundo del cómic, y de todo lo que le rodea, hay suficientes héroes para atraer la mirada y el apoyo de los seguidores, aunque los antihéroes como Joker, el sempiterno enemigo de Batman, o el general Darth Vader, el ser más maligno de la saga Star Wars, tienen legiones de seguidores a los que "atrae el lado oscuro”.

Quien lo afirma tiene toda la autoridad moral y profesional para opinar sobre estos temas, porque es el estadounidense Lee Bermejo, que a sus 44 años es una referencia mundial en el sector del dibujante de cómics, con seguidores en los cinco continentes, con hitos como sus series dedicadas a Batman o haber dibujado también a Supermán, algo que muy pocos pueden decir en el mundillo en el que se mueve.

En una entrevista con Efe en Sevilla, donde se ha reunido con centenares de seguidores para firmar ejemplares de sus obras en ‘Nostromo’, nombrada en 2021 como la mejor tienda de cómics del mundo, Bermejo explica que, aunque el hombre murciélago es su referencia, le encanta Joker, e incluso “la primera vez que lo dibujé me sentí libre para trabajar con un personaje al que adoraba”.

Y es que, aunque sea un villano, “tenemos un deseo natural de vernos en el lado oscuro, es parte del ser humano”, e incluso “en todos los órdenes de la vida, siempre hay dos lados de la moneda, y hasta cuando vemos las noticias atendemos más a lo peor, no prestamos tanta atención a lo que es más bueno”.

Es de hecho, una de las cosas que más le preguntan quienes se acercan a obtener un ejemplar de su obra firmado por él, con lo que explica que le encanta encontrarse con ellos, que le transmitan lo que su obra les ha llevado a su interior: “aunque los fans son importantes, para mí lo más importante siempre es el trabajo que se produce”.

“Me gusta centrarme en el trabajo, porque si me centro en cómo se va a recibir por parte de los seguidores y no en hacerlo bien, el trabajo no es puro”, sostiene.

Portada de 'El arte de Lee Bermejo. Lugares oscuros' (ECC Cómics) cropper