Anna está sentada en una butaca de lo que fue un cine o un teatro en Krivii Rih antes de la guerra. Da la espalda a la cola de personas que esperan su turno para recoger las bolsas negras con productos de alimentación básica. Una ayuda que hace tres meses no hubiese imaginado que necesitaría. La guerra, además de destrucción, trae miseria. Llegó aquí a finales de marzo huyendo de Lyman, una aldea en Slovianoserbsk Raion, en el oblast de Lugansk, en el este de Ucrania.

"Explosiones, bombardeos y la aviación militar", describe cuando recrea las escenas del punto de inflexión de una vida que, como otras muchas, se ha visto truncada. Casi tres meses después de llegar mantiene un aspecto cansado, pues tras la bomas se abre otro desafío: lograr pagar el alquiler y conseguir la comida. Explica a RTVE.es que sus abuelos, su padre y su marido se quedaron atrás, mientras ella, junto a su madre y sus tres hijos, ha encontrado una casa barata que tratan de mantener.

Espera su turno para recoger la ayuda que entregan, cada dos o tres días, en un antiguo centro cultural convertido ahora en un almacén de ayuda humanitaria para las personas desplazadas hasta esta localidad por la invasión rusa sobre Ucrania el pasado 24 de febrero.

"No tenemos recursos para sobrevivir"

La guerra no cesa y la vida de las ciudades se sigue adaptando a estos tiempos convulsos y tristes. La ciudad, cuya acería es una gran fuente económica, es además conocida por ser la cuna del presidente ucraniano, Vladomir Zelenski. Su ubicación, a 200 kilómetros al norte de Crimea, en el centro-sur del país, la convierte en unos de los pocos sitios seguros a los que llegan las familias más castigadas por la guerra en el frente oriental. La mayoría vienen de Jarsón, la región del Donbás o de Mykolaiv.

En el centro cultural de Krivi Rih siguen atendiendo a los desplazados internos del país PABLO TOSCO

“A mis niños no les pronuncio la palabra guerra”, relata Anna. Lyman ya está ocupado. “No hay conexión con aquellos que se han quedado. No tienen conexión móvil, agua ni luz”, dice. Mientras, ellos aquí viven gracias a la ayuda humanitaria. “No tenemos recursos para sobrevivir”.

Su situación económica actual, nada tiene que ver con su vida anterior, cuando trabajaba en el campo. "Teníamos cerdos, lechones, vacas, terneros, aves de corral... Mi marido trabajaba en una gasolinera", cuenta de su pasado con nostalgia, un vida que "no podía imaginarse fuera del pueblo".

Andrei, Maria, Nika y Ana dibujan y se entretienen en esta especie de paraíso improvisado en el que se ha convertido este centro cultural. Un lugar al que llegan centenares de madres cada día para buscar comida, asesoría jurídica o ayuda médica. La mayoría llegan "solas y sin ningún tipo de apoyo", pues los padres están en el ejército.

Tania divide los sacos de harina en porciones más pequeñas para repartirla entre las personas desplazadas PABLO TOSCO

En uno de los pasillos del centro cultural de Krivii Rih reparten grandes sacos de harina en pequeñas bolsas de plástico. “Sirven para hacer el pan”, explica María, una de las voluntarias, al verse observada. Al otro lado vemos bolsas negras, ya preparadas, con aceite, latas y producto de higiene.

El problema es cuando pedir está ayuda se prolonga, dice Anna con tristeza. Sobrevivir es difícil, no solamente por la absoluta dependencia de la ayuda humanitaria, sino que también por la necesidad de curar las heridas de estos casi tres meses de guerra, de incertidumbre, duelo, miedo y pesadillas, de despedidas que se hacen eternas. "Siento nostalgia por lo que fui. Ahora no tengo planes para el futuro. Estoy muy estresada. Me siento como si estuviera en algún lugar de la nada”, concluye Anna con visible aflicción.