A obra poética de Florencio Delgado Gurriarán, nado en Valdeorras en 1903, recóllese en catro libros, Bebedeira, Galicia infinda, O soño do Guieiro e Cantarenas. Ademais de traducións de poesía inglesa e francesa, Gurriarán colaborou en numerosas revistas e foi codirector de 'Vieiros' no exilio mexicano. Faleceu en 1987.

A súa vida estivo marcada polo exilio e o compromiso coa lingua e Xesús Alonso Montero, académico, polígrafo, profesor e ensaísta, ven de publicar a antoloxía do autor valdeorrés Poeta na terra, na guerra e no exilio. Rita Alonso conversa con el, na casa do catedrático en Vigo.

Valdeorras e o galego -Como son esas etapas poéticas que van unidas á súa liña de vida que vai de Valdeorras, ao exilio en México pasando pola ferida que lle ocasiona a guerra?' - A primeira etapa é unha etapa bifronte. El escribe sobre as cousas da súa comarca. Non da patria, senón da súa pequena patria. Da matria. Esas cousas son o río Sil, os castiñeiros, os viñedos... Pero este poeta das cousas é ao mesmo tempo poeta das causas, das causas que teñen que ver cos problemas de Galicia. Un deles era a problemática lingüística. De aí que hai que destacar forzosamente un capítulo da súa obra que son os poemas sociolingüísticos, aqueles poemas nos que trata de denunciar a ridiculez dos que falan o castrapo, daqueles que rexeitan o galego. Esta poesía sociolingüística só a fai el no período da República en Galicia.