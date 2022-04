“Tu representes de debò el millor que m’he trobat en aquesta professió que són els companys. I tu has estat un àngel des del primer moment.” Aquestes són les paraules que l’actor Antonio Banderas va dedicar a l’actriu Marta Ribera quan va rebre el Premi Sant Jordi a la seva trajectòria en la gala celebrada al Teatre Lliure.

Banderas també ha desitjat poder treballar amb la gironina moltes més vegades. L’actor va trucar a Marta Ribera per formar part de la superproducció 'Company' per reobrir el Teatre del Soho a Màlaga després de la pandèmia. El musical de Broadway, que es va estrenar al novembre, arriba al teatre Apolo de Barcelona el 2 de maig.

Marta Ribera ha visitat el 'Cafè d'idees' per conversar amb Gemma Nierga sobre el moment tan emocionant que ha viscut a la gala dels Premis Sant Jordis. L'actriu ha parlat de Banderas, una persona a qui admira professionalment: "L'Antonio és un gran referent perquè, a part de totes les pelis que ha fet, és un actor que ha anat a Broadway. Sempre l'he posat com a exemple d'actor multidisciplinari."

Qui és Marta Ribera?

Marta Ribera, nascuda a Girona el 1971, és una de les grans figures del teatre musical espanyol. És actriu, cantant i ballarina. De fet, interpretava a una de les professores de la mediàtica sèrie ‘Un paso adelante’. També va participar en 'Mis adorables vecinos'. Però gran part de la seva carrera és sobre els escenaris de teatres. És coneguda pels seus papers als musicals 'West Side Story', 'Jekyll & Hyde', 'Annie', 'Grease', 'Peter Pan, 'The Hole Zero', 'Chicago', 'Cabaret' i 'Grandes Éxitos, entre els 22 en els quals ha participat.

El 2008 va rebre el Premi Gran Vía com a Millor actriu per 'Cabaret' i el 2001 va aconseguir el Premi Butaca com a Millor Actriu de teatre musical pel seu paper a 'Jekyll & Hyde'.