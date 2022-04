Els millors moments de la gala dels Premis Sant Jordi

La gala de 66a edició dels Premis Sant Jordi ha estat plena de talent, emocions i, per descomptat, moments que quedaran en la nostra memòria. Abans de començar l’esdeveniment, a la catifa taronja, ja vivíem la trobada més esperada de la tarda per a les presentadores! Gemma Nierga i Sílvia Abril, que domina molt l’anglès, van saludar l’actor Antonio Banderas i la seva parella, Nicole Kimpel.

No només Sílvia Abril té un sentit de l’humor que ens fa riure, el cineasta Carlos Saura, Premi d’Honor, amb noranta anys fa bromes que deixen el públic bocabadat: “Jo estic encara el peu del canó.”

“�� Més de 50 pel·lícules entre llargmetratges i documentals i encara segueix al peu del canó.



Carlos Saura recull el premi Sant Jordi a la trajectòria de les mans d'Eulàlia Ramon i Conxita Casanovas#PremisSantJordiRTVE @CONXITACASANOV3 @rne @rtve pic.twitter.com/e1wcfFMvEs“ — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) April 26, 2022

Els assistents al Teatre Lliure, on es va celebrar l’esdeveniment, van aixecar-se i ovacionar Carlos Saura. El Premi d'Honor no s’ho esperava i després de recollir el guardó va confessar que s’havia emocionat moltíssim.

Antonio Banderas va dedicar el seu Premi Sant Jordi a la trajectòria a Marta Ribera, una de les més grans figures del teatre musical espanyol. La dedicatòria va ser preciosa: “Tu representes el millor que jo m’he trobat en aquesta professió.”

“Antonio Banderas dedica el seu premi Sant Jordi ala trajectòria a Marta Ribera, una de les més grans figures del teatre musical espanyol. #PremisSantJordiRTVE @rne @rtve @antoniobanderas pic.twitter.com/xndcVUUMn3“ — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) April 26, 2022

Un altre moment emocionant va ser quan Tamara Casellas, Premi Millor Actriu per la pel·lícula ‘Ama’ va sortir de l’escenari amb la seva estàtua del cavaller Sant Jordi i llàgrimes als ulls: “Em fa molta il·lusió aquest premi i més aquí perquè és una terra que estimo.”

El discurs del guionista Oliver Stone, Premi Sant Jordi per la seva trajectòria, no va deixar indiferent a ningú amb frases com “Jo, com Sant Jordi, he hagut de matar molts dracs i alguns també m’han donat una puntada al cul.”

