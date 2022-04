RNE lliura els 66 Premis Sant Jordi de Cinematografia

Radio Nacional de España va lliurar anit els 66 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia en una gala celebrada al Teatre Lliure de Montjuïc, conduïda per Gemma Nierga i Sílvia Abril y dirigida por María Eizaguirre. Un acte en què es va reconèixer els films 'El amor en su lugar' i 'Tres'. Javier Bardem i Tamara Casellas van ser premiats com a millors intèrprets i 'Maixabel', dirigida per Iciar Bollain, va rebre la Rosa de Sant Jordi que atorguen els oients de Ràdio 4. Enrique Cerezo va ser reconegut amb el Premi a la Indústria.

Oliver Stone va recollir el Premi d'Honor per les seves quatre dècades de dedicació al cinema amb tots els assistents a la platea aixecats dedicant-li un llarg aplaudiment. El director nord-americà es va mostrar agraït i emocionat pel premi a una carrera durant la qual "com Sant Jordi, jo també he hagut de matar molts dracs".

En l'apartat d'interpretació, Javier Bardem, guardonat per 'El buen patrón' va recordar, a través d'un missatge enregistrat, que era el seu tercer Sant Jordi: "Em fa molta il·lusió perquè és un dels primers premis que vaig recollir en l'època de 'Jamón, jamón', així que li tinc un afecte especial. És una llàstima no haver-hi pogut assistir. És un honor". Per la seva banda, Tamara Casellas, protagonista d''Ama' va agrair "a tothom que hagi cregut que em mereixo aquest premi, em fa molta il·lusió perquè soc mig catalana, m'he fet dona en aquesta terra".

Tamara Casellas rep el Premi a Millor Actriu rtve catalunya

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han destacat en aquesta edició 'Tres', participada per RTVE, com a millor òpera prima. El seu director, Juanjo Giménez va agrair el premi a "RTVE, RNE i a la gent que ha decidit que mereixem aquest premi. Tenim sort, la pel·lícula està rebent molts reconeixements".

Rodrigo Cortés, director d''El amor en su lugar', premi a la millor pel·lícula espanyola, va donar les gràcies pel seu segon Sant Jordi: "En ambdues ocasions me l'han atorgat per fer dues pel·lícules que no tenen gaire sentit, però aquesta és la força de l'art, és inevitable. Continuarem fent les coses perquè no sabem evitar-ho".

La gala, que va comptar amb l'actuació de Gonzalo Hermida, va continuar amb els premis internacionals que es van lliurar a 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic, com a millor pel·lícula estrangera. Ariana DeBose, per 'West Side Story' i Benedict Cumberbatch per 'El poder del perro', van ser reconeguts com a millor actriu i actor estrangers.

El Premi a la Indústria va ser per Enrique Cerezo, que es va mostrar agraït: "He dedicat gran part de la meva vida al cinema i en els darrers 20 anys m'estic dedicant a la recomposició de pel·lícules meravelloses que pràcticament estaven perdudes i que estem restaurant perquè les pugui veure tothom amb la millor qualitat". Cerezo va agrair el premi "a RNE i a RTVE, dos pilars importantíssims de la indústria cinematogràfica espanyola, gràcies a TVE la indústria cinematogràfica espanyola tira endavant". També va reivindicar la figura del productor de cinema i va dedicar "el premi a tots els productors de cine del país".

La Rosa de Sant Jordi per a la millor pel·lícula espanyola va ser per a 'Maixabel', participada per RTVE. La seva directora, Iciar Bollain, va agrair va agrair en un vídeo "un premi preciosíssim perquè és el premi del públic, dels espectadors, de les persones a les quals ens adrecem amb la nostra feina, i a mi m'arriba al cor". 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg, va recollir la Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera.

Actuació de Chanel rtve catalunya

Després de l'actuació de Chanel, que va interpretar 'SloMo', el tema amb què representarà RTVE al Festival d'Eurovisió va arribar el moment de l'entrega dels premis a la Trajectòria.

El director aragonès Carlos Saura el va rebre de mans de la seva dona, Eulàlia Ramon, i de Conxita Casanovas, periodista especialitzada en cinema de RNE. Saura va agrair la presència dels assistents, a qui va fer riure en una intervenció distesa, i es va mostrar "emocionadíssim. És el quart Sant Jordi que rebo i aquest resumeix una mica tota la meva obra. Moltes gràcies a tots els que m'heu premiat. He fet més de 50 pel·lícules i, tot i que em vegeu una mica vell, encara estic al peu del canó. M'agradaria ser un exemple per a les noves generacions, que teniu un futur meravellós. La nova generació és estupenda i una vegada més es veu el poder de la dona: crec que hi ha dues revolucions, la Industrial i la del feminisme, la de les dones lliures", va sentenciar davant dels aplaudiments del públic dempeus.

Carlos Saura rep el Premi a la Trajectòria als Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia rtve catalunya

Per la seva banda, Antonio Banderas va recordar "cares, ànimes i la gent: la gent és el més bonic d'aquesta professió, trobar-se amb gent amb molt de talent". Banderas va voler dedicar el guardó a l'actriu musical Marta Ribera, amb qui ha compartit escenari en nombroses ocasions "perquè representes el millor que m'he trobat en aquesta professió: els meus companys. Gràcies a la gent del Sant Jordi!", va concloure.

Antonio Banderas recull el Premi a la Trajecòria rtve catalunya

La gala, que va finalitzar amb l'actuació del ballarí Antonio Najarro i es va emetre a La 2, es pot tornar a veure a RTVE Play.