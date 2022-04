'Colección de abominaciones', un homenaje a los cromos de monstruos de nuestra niñez

Hace un par de años Tito Alberto y Raúlo Cáceres nos sorprendían con Galería de Engendros. Álbum de cromos de monstruos (Panini), un sorpredente y divertido homenaje a los cromos de monstruos de nuestra niñez. Y quedaron tan contentos con el resultado que repiten el modelo (aunque esta vez sea en formato vertical) con Colección de abominaciones. Monstruosidades ilustradas (Diábolo ediciones), que también incluye 180 espectaculares ilustraciones, con sus correspondientes textos (cargados de humor e ironía), que sorprenderán a todos los lectores.

Tito Alberto nos comenta cómo surgió este original formato: "La idea que tuvimos al concebir Galería de Engendros era otra: realizar un bestiario moderno, completamente imaginario. Pero durante el desarrollo del trabajo Raúlo me enseño un par de álbumes de cromos, haciéndome ver que se parecían bastante a lo que estábamos haciendo y me sugirió que quizás este era el formato adecuado. A fin de cuentas, ¿qué es un álbum de cromos sino un bestiario friki?"

"Incluso nos planteamos sacar los cromos por separado, para pegarlos en el libro -añade Raulo-. Pero al final la cosa se quedó en un homenaje a esos álbumes monster en formato libro ilustrado. ¡Lo bueno es que ya llevas la colección completa y no tienes que cambiar cromos ni pegarlos! Este segundo álbum, la Colección de Abominaciones –que no es una segunda parte, si no otra colección con secciones distintas- surgió por inercia ya que había material que se había quedado en el cajón y yo tenía muchas ganas de hacer otro. El cambio de formato de apaisado a vertical lo planteó Lorenzo, el editor de Diábolo Ediciones. Es más práctico a la hora de colocarlo en tiendas y al poner un cromo por página podíamos ver las ilustraciones a mayor calidad y tamaño".

"Como no quería repetirme ni hacer una simple secuela -nos comenta Tito-, le planteé diez secciones completamente nuevas, con algunas diferencias respecto al álbum anterior: los textos son más argumentales, en algunos casos más abstractos, y por regla general más extensos. Al ocupar toda una página, los dibujos de Raúlo son mucho más disfrutables. Se puede apreciar mejor su trabajo".

'La puerta del infierno'

De los monstruso de EC a los de 'Dragones y Mazmorras' En el libro nos encontramos lugarres y criaturas tan espeluznantes como La Abadía de Berzano, El irlandés errante, El tarro de los mengues, El conde de Saint Germain, Sauro Sapiens, Homo inteligilibus o La carretera mágica. "Para Raúlo es muy fácil imaginar todos esos monstruos -asegura Alberto-. Le he visto abocetar ideas delirantes de forma completamente improvisada en apenas minutos. En cuanto a la labor de documentación: las influencias están interiorizadas, no suele ser necesario revisarlas. Otra cosa son los trajes de época o los vehículos, algún detalle o idea… A veces hemos buscado conjuntamente referentes visuales de películas o comics y pinturas hasta dar con las que Raúlo entendía más apropiadas o le llamaban más la atención". "Para mí es fácil dibujar monstruos -confirma Raúlo-, porque he consumido este tipo de ábumes en la infancia y mucho cómic de terror setentero (Creepy, Vampus, etc) de la Warren y posteriormente sus precedentes, los comics cincuenteros de la EC. Por otro lado, soy rolero desde que se publicó en España Dragones y Mazmorras, y sus bestiarios son una brutal e interminable fuente de inspiración". "También -continúa el dibujante-, cuento en mi biblioteca con una buena colección de libros sobre folclore, leyendas, mitología y bestiarios populares de España y otros países. Y en fin, pasarme más de 20 años haciendo comic de terror (y porno) pues hace que me sienta como pez en el agua con estas temáticas. Respecto de la documentación, es algo básico y siempre hay que consultar referencias y lo que se hizo antes para luego buscar nuevas formas". 'La lámpara de la abuela'

De la idea al bestiario Preguntamos a Alberto qué realizan antes: los textos o las imágenes. "El 99% de las veces, el texto viene antes que el dibujo. Hay excepciones. Por ejemplo, Raúlo quería hacer un cromo sobre la Ramera de Babilonia y tuve que amoldarme". El guionista nos comenta cómo es su método de trabajo: "Suelo mandar a Raúl una tanda de seis a diez cromos. Si no le hacen gracia o no tienen nada de interés, se desechan. Si visualmente no nos resulta excitante el cromo o hay algo que no nos termina de gustar, suelo rehacer el texto en una segunda vuelta. Sobre las ideas que han sobrevivido la criba inicial Raúlo realiza un boceto (no siempre). Luego quedamos el sábado o domingo a tomar cervezas y revisar los bocetos o rehacerlos por completo". "Mientras charlábamos en el bar yo hacía el boceto de la ilustración -añade Raúlo-. Luego en casa, hacía el lápiz y le enviaba foto a Alberto por wasap. Con su Ok, entintaba, escaneaba y coloreaba en photoshop. No llevaba un orden concreto y saltaba de sección en sección, que a su vez estaban en construcción por parte de Alberto. Todo era muy dinámico y cambiante. ¡Una gozada y un caos!. Tanto Alberto como yo usamos estos proyectos como válvula de escape y diversión y lo vamos haciendo muy poco a poco como descanso de otros proyectos" "Cuando terminaba los lápices, recibía por correo una copia escaneada sobre la que Raúlo me permitía plantear objeciones o añadir detalles. Una vez estaba todo ultimado, los pasaba a tinta y luego los coloreaba sin permitirme hacer ningún cambio so pena de monumental cabreo por su parte" - asegura Alberto-. "Respecto a si nos inspiramos mutuamente… Raúlo es un genio de la composición, y cuando le planteas un cómic, lo normal es visualizar la acción permitiéndole desarrollar sus capacidades utilizando páginas secuencia. Pero en este formato no creo que exista una influencia propiamente dicha; simplemente tenemos algunos gustos y referencias comunes que se combinan bien" -concluye el guionista-. 'El nuevo mundo'

Un gran sentido del humor literario y visual Si algo destaca de este bestiario es su sentido del humor, tanto literario como visual (buscad en los dibujos porque hay un montón de detalles graciosos que os sorprenderán). "Supongo que el sentido del humor es un rasgo de estilo: he crecido con las lecturas de Saki, Ambrose Bierce o Gila, entre otros -afirma Alberto-. Y me apasionan Azcona y Berlanga, con ese humor negro tan puñetero que desprenden sus trabajos. ¡Por no hablar de la escuela Bruguera, que constituyen los primeros cómics de nuestra infancia!… El humor me sale de forma natural, es algo consustancial, impregnan la obra pero no es su razón de ser". "De hecho, demasiadas veces me pregunto si los cambios tonales no llegan a estropear una buena historia -afirma el guionista-. Los cromos no pretenden ser humorísticos, sino imaginativos; los que más valoro son aquellos que carecen de referentes y son pura fantasía, especialmente si el texto tiene alguna peculiaridad poética o valor literario. Otra cosa es que al intentar superponer o adaptar estereotipos clásicos a la realidad actual, los resultados inevitablemente se aproximan a la sátira". Viñetas y bocadillos Tito Alberto & Raúlo Cáceres Escuchar audio "En cuanto a las ilustraciones -añade Alberto-, a veces han surgido ideas en común con las que nos hemos reído mucho. Pero en este álbum, con carácter bastante general, Raúlo ha tenido una mayor iniciativa y protagonismo en el resultado final de cada cromo. Ignoro cómo se le ocurren algunas ilustraciones tan divertidas, pero me da que ya nos conocemos bastante bien y sabe amoldarse al texto sin necesidad de mayores explicaciones por mi parte". "Si me gusta hacer cosas con Alberto es por su sentido del humor, a veces sutil, a veces crudo, a veces poético, a veces surrealista, pero siempre desternillante -apostilla el dibujante-. A Alberto le gusta repartir a diestro y siniestro y no deja títere con cabeza. Al ilustrarlo me muevo entre el estilo clásico de cómic de terror, pero a veces hay que virar al cartoon, la animación, la tira cómica o la pintura surrealista. También he buscado ese aspecto ridículo, o de atracción de feria cutre, que a veces tenían ciertos monstruos de los álbumes de cromos donde te encontrabas a bichos como “El amargado”, de la colección Super Monstruos, que sólo era un tío encadenado, muy feo, muy mal peinado y muy triste". ¡La selva maldice!

Sus abominaciones favoritas Les preguntamos csi algunas de estas 180 abominaciones merecerían gozar de un cómic propio en el que desarrollar su historia. "Este álbum en particular tiene algunos cromos con un texto argumental bastante prolijo -asegura Alberto-. Algunos de ellos han surgido de bocetos, antiguos guiones, incluso de sueños. También se hace referencia a películas antiguas de serie B o directamente Z. La Abadía de Berzano (que encabeza esta noticia) es un homenaje a las películas de templarios de Armando de Ossorio que en su día desarrollé para un cómic que no surgió: me encantaba la idea de que los muertos resucitaran por la sangre de una virgen, ¡en este caso, una adolescente poligonera que tira su tampón usado por encima del muro de la antigua iglesia, cuyo cementerio se ha convertido en polvero! Me parece un giro de guion buenísimo. El Mono Pianista tiene un texto divertido… Pero dudo que ningún cromo permita desarrollar una sola historia de más de ocho páginas (¡como mucho!); para una historia de mayor extensión sería necesario combinar varios cromos". "Este segundo álbum es especialmente prolijo en historias en lugar de descripciones de criaturas -añade Raúlo-. Son plots o pequeñas semillas de guiones que podrían desarrollarse en comics o cortometrajes. No hay que olvidar que Alberto es un cinéfilo experto y enfermizo, y que ha colaborado en algunos proyectos cinematográficos. Su vocación de guionista y escritor se manifiesta generalmente en espontáneas y extensas vomitonas literarias de verborrea maravillosa e incontenible, que en este libro ha tenido que comprimir o destilar por narices. Este tipo de cromos son los que resultan más complicados de ilustrar porque hay que condensar en un solo dibujo toda una trama, en la cual además está el giro o el chiste. En muchas ocasiones me obliga a salir de la zona de confort y enfrentarme a auténticos retos". 'El hombre del sombrero'