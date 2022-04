Todos los secretos de 'Cobra Kai' y 'Karate Kid', en un libro

Una de las grandes sorpresas de 2018 fue Cobra Kai, una serie que recuperaba a Daniel LaRusso (Ralph Machio) y Johnny Lawrence (William Zabka), los protagonistas de Karate Kid (John G. Avildsen, 1984). Una saga cuyo éxito se había intentado explotar antes con resultados bastante pobres. Pero Cobra Kai se ha convertido en uno de los grandes éxitos televisivos de la actualidad. Por eso el escritor, periodista y director de cine Francisco Javier Millán analiza la saga en el libro Karate Kid & Cobra Kai. Dar cera, pulir cera (Diábolo ediciones).

Y lo primero que le preguntamos es a qué cree que se debe este enorme éxito, casi 40 años después de la película original: “El éxito en muchas ocasiones es difícil de prever, y en el caso de Cobra Kai ha sorprendido incluso a sus propios responsables. La serie empezó de manera muy tímida en YouTube Premium, pero su salto a Netflix se saldó con una de las mejores recepciones que ha tenido la plataforma nunca. La tercera temporada pulverizó todas las marcas establecidas hasta ese momento”.

“Creo que el secreto de su popularidad reside en plantear dos dimensiones en una misma serie –añade Francisco Javier-. Por un lado, los protagonistas veteranos, cuyas tramas ligadas a las películas originales hacen encoger el corazón en más de una ocasión a los espectadores más veteranos, y por otro, los personajes más jóvenes. Muchos episodios son un alarde fantástico en el manejo de los ritmos narrativos y las tramas paralelas”.

“¿Recordáis cuando en los 80 nos sentábamos toda la familia a ver un mismo programa o serie? Cobra Kai ha sido la única en volver a reunir a dos generaciones separadas por más de treinta años. Asimismo, las tramas y emociones que se plantean en esta serie no son muy diferentes a las que veíamos en la recordada década de los 80. Sin duda, Cobra Kai es el modelo a seguir para cualquiera que intente realizar continuaciones de otros clásicos ochenteros. Algo que, por ejemplo, podría llegar a ocurrir muy pronto con Gremlins o Los Goonies” –añade el autor-.

"Luego las cosas cambian -continúa-, y comprendemos que no hay buenos ni malos en realidad. Al igual que en la vida, estos personajes son grises y hay días en los que es mejor no acercarse a ellos. No es extraño, por cierto, que algunos espectadores se identifiquen más con la evolución de Johnny. Si eres un nostálgico de los 80, como es mi caso, sabrás a lo que me refiero”.

En cuanto al libro, Francisco Javier Millán nos comenta lo que nos vamos a encontrar en su interior: “ La mitad del libro está dedicado a la primera película. No sin antes hacer una introducción sobre el subgénero de las artes marciales tanto en el cine, como en la televisión y el cómic. Los primeros capítulos están dedicados a las influencias que llevaron a Robert Kamen a escribir el guion, para luego abordar las carreras de todos los actores principales. También me detengo a analizar las escenas más relevantes, las localizaciones, las canciones y muchas cosas más”.

El futuro de 'Cobra Kai'

En cuanto al futuro de la serie de Cobra Kai, Netlix trabaja en la quinta temporada Soy algo crítico hacia la cuarta temporada –asegura Francisco Javier-. Creo que la forzaron demasiado con respecto al fantástico final que supuso la tercera, para mí la mejor de todas hasta este momento. A pesar de ello, espero con ganas nuevas continuaciones”.

“Creo que Johnny y Daniel están condenados a entenderse, son más parecidos de lo que ellos mismos piensan -añade-. De hecho, en la tercera temporada acaban uniendo fuerzas en una de las tramas más emocionantes de la serie. Los guionistas jugaron muy bien sus cartas al mostrar a Ali Mills (Elisabeth Shue) como catalizadora de esa unión”.

“Con respecto a continuaciones, nos han prometido, al menos, dos temporadas más –continúa Franciso Javier-. Y atención, Robert Kamen tiene entre manos un nuevo proyecto bastante interesante. Me lo reveló, pero me hizo prometer que no lo contaría públicamente. Así que toca esperar. Y el musical sin duda puede ser muy emocionante. Se vieron afectados con la pandemia y espero que lo retomen. Vendría a seguir una línea muy similar a la adaptación musical de Regreso al futuro”.

En cuanto a sus proyectos, Francisco Javier Millán nos comenta: “Tengo un nuevo libro con Diábolo Ediciones que me hará regresar al universo de Amblin. Si va todo bien estará listo para finales de este año. Y, de manera paralela, sigo desarrollando otro proyecto en el que rescato un viejo guion que nunca pude llegar a desarrollar. En España, y en concreto en mi tierra de origen, Aragón, demasiado centrada en las producciones localistas, no me permiten sacar adelante una película de estas características. Al final he encontrado en el medio literario, dadas las circunstancias, la mejor vía para llevarlo a cabo. He descubierto en este formato una vía de expresión repleta de grandes posibilidades. Llevo más de veinte años con esta idea en la cabeza, la cual ha ido creciendo fruto de mis viajes e investigaciones. Ya lo contaré a su debido tiempo”.