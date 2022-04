Liliya Mikolayiv: "Ucrania está ahí, Ucrania no se rinde"

Liliya Mykolayiv es una abogada ucraniana que lleva media vida viviendo en España. Aquí se ha especializado en asuntos migratorios. Ya durante sus años de carrera en la Universidad de Alcalá de Henares, compaginó los estudios de Derecho con el voluntariado en la Sociedad de San Vicente de Paul, donde asesoraba a personas inmigrantes.

En la actualidad, Mykolayiv también preside la asociación cultural 'Con Ucrania', que está dedicada a la difusión de la cultura de su país. En el plano personal, vive y sufre de cerca todo lo que está pasando tras la invasión rusa.

Pregunta: Ha pasado un mes desde el inicio de la guerra. ¿Cómo está Ucrania? La situación parece, hoy por hoy, no tener salida…

Respuesta: Ha pasado un mes. Ucrania está ahí. Ucrania no se rinde. La población ucraniana no quiere salir de Ucrania, pero si no tienen dónde vivir se tienen que mudar. Hay una cantidad muy grande de desplazados internos. Ahora mismo todo lo que se está haciendo es ad hoc, en el momento, según las necesidades. Todo se está haciendo de forma particular, porque son los mismos ucranianos los que, desde el primer día, se levantaron. También los españoles. Hemos tenido un apoyo importante de particulares que están intentando ayudar en todos los aspectos, ya sea acoger a una persona, ya sea coger el coche e irse a la frontera, ya sea donar ropa o alimentos o comprar medicamentos.

P: ¿Y a nivel institucional?

R: A nivel institucional todo es mucho más complicado. Por ejemplo, el procedimiento en Madrid se estableció el día 10 de marzo, cuando el conflicto ya había comenzado el 24 de febrero. Y, a nosotros, ese fin de semana ya nos estaban llamando muchos ucranianos con familia aquí diciendo: "Oye, estoy dejando a los niños a mi hermano, ¿qué hago?".

P: Pero está funcionando la aplicación de la Directiva Europea de Protección Temporal. Bruselas la activó en cuanto los países fronterizos de la UE empezaron a verse desbordados. A día de hoy, son ya casi 4 millones los refugiados y Naciones Unidas habla de más de 10 millones de desplazados internos, como apuntabas…

R: Es muy complicado porque las personas ya están llegando. La Directiva establece una protección a todos los ucranianos. Y los ucranianos que ya estaban aquí también son muchos (más de 100.000). Y, por eso, desde el primer día, ya había muchísima demanda. Así que, ahora mismo, se están dando citas para más de dos semanas. Entonces las personas que ya están aquí o que están llegando se encuentran con ese problema. No se puede atender a todos en cualquier momento. Es lógico, aunque está el aspecto psicológico. Están llegando a un país diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente. Y sí que es cierto que hay ucranianos en España, en Madrid, en otros países, que ahora mismo se están ofreciendo como voluntarios: en las escuelas, en el momento de recibirles, para traducirles, para ayudarles con la documentación… Pero es un mes, más de 30 días de lo mismo… A lo mejor, una persona más mayor puede aceptar todo esto de un modo diferente, pero los niños han tenido que aceptar esa realidad y todavía no saben ni dónde se encuentran…

Liliya Mikolayiv durante la entrevista con el periodista de RTVE José Carlos Gallardo. EUROPA 2022

P:¿Crees que, de alguna forma, esto se podría haber previsto?

R: Sí, todo esto se podía haber previsto desde el primer momento, porque es una invasión que dura ya ocho años… y, ahora mismo, el sistema todavía no está funcionando al cien por cien. Se ha establecido que vayan a varios centros y que haya comisarías en todo el país que se encarguen únicamente de este trámite, pero aún no están establecidas todas esas comisarías. ¿Qué significa eso? Pues, evidentemente, que el proceso de regularización no está funcionando a pleno rendimiento y que hay personas que a través del teléfono no consiguen que les atiendan… Y, cuanto antes obtengan el permiso de residencia, antes podrá empadronarse, antes podrán alquilar una casa, antes podrán escolarizar a los menores de forma correcta...

P: Comentabas que los ucranianos que ya estaban instalados en España se vean involucrados. Así lo decidió el Gobierno en este proceso de regularización. ¿Soluciona su situación a largo plazo?

R: La Protección Temporal para ellos no es el mejor permiso. Precisamente, porque es temporal. No es del todo correcto hablar de la regularización de todos los ciudadanos ucranianos. En este caso, la condición general es muy importante: la guerra en Ucrania. Es decir, si mañana, por la razón que sea, acaba la guerra, que es lo que queremos todos, todas estas personas volverán a estar en situación desprotegida. No es el mejor permiso para ellos. ¿Por qué? Porque llevas aquí años, a lo mejor con problemas con el contrato, que el empleador no te quiera regularizar porque no se quiere comprometer a pagar las cotizaciones, que es lo más típico en situación general y, ahora mismo te dan un permiso, pero a lo mejor ese permiso el día de mañana ya no te funciona porque está establecido en la normativa que este tipo de autorizaciones se pueden extinguir. En este caso, cuando la situación de Ucrania mejore. Y, entonces, ¿qué pasa? Que algunos prefieren pedir la reagrupación familiar. Pero para el trámite de protección temporal sólo te piden el pasaporte, mientras que para el trámite general te piden ya todo. Entonces, si no lo puedes conseguir, porque la situación en Ucrania es compleja, al final se van a tener que acoger a Protección Temporal. Si es así, esperamos que, cuando se acabe todo, se podrá reconducir la situación de cada persona.

P: Polonia, en sintonía con el resto de la UE, ha reaccionado en esta ocasión de forma positiva frente a la avalancha de refugiados. ¿Marca un antes y un después en las relaciones bilaterales?

R.- Tanto Polonia, como Bulgaria, como Moldavia. Ahora mismo les están cayendo bombas a kilómetros de su frontera. A mí me parece autoprotección, porque a lo mejor te caen más cerca o, incluso, en tu propia casa, porque nunca se sabe. Los países vecinos se están volcando en ayudar a Ucrania porque pueden sentir que, quizás, son ellos los siguientes Con Polonia, los ucranianos tenemos mucha historia en común. La población ucraniana tiene costumbre de irse a Polonia, ya sea de vacaciones, por trabajo o por estudios. Hay muchísimos ucranianos que tenían su vida en Polonia. De hecho, yo misma tengo raíces, también polacas, porque he vivido de pequeña allí, en la frontera, y una de mis bisabuelas era polaca. Y así todos. Es una historia en común que también implica lazos de sangre.

P: ¿Cómo ves el futuro inmediato?

R: A nivel particular, nosotros podemos aguantar esta situación durante un mes, dos meses, tres meses. Pero para los países vecinos, acoger a los refugiados durante más de tres meses va a ser demasiado. Por eso es tan importante que las autoridades actúen ahora para poder parar todo esto. No tanto para que ya no lleguen más refugiados, sino para que las personas puedan regresar cuanto antes y trabajar, luego, en la reconstrucción de Ucrania. Para reducir la carga, tanto de las personas que están ayudando como la de los propios países porque, si no, esto va a ser inasumible.