A Alessandra le encantaba su trabajo en una pequeña compañía financiera. Pero cuando dio a luz a su primera hija se vio en un atolladero. No tenía derecho a un permiso de maternidad. "Al final del embarazo empecé a llorar y a preguntarme para qué iba a tener una hija si no podía pasar tiempo con ella", recuerda.

Su empresa le permitió dejar de trabajar y de cobrar durante seis semanas. A eso sumó sus tres semanas de vacaciones para poder cuidar a su bebé durante dos meses. "Los últimos días sentía ataques de pánico, al pensar que tenía que dejarla", cuenta. Se incorporó al trabajo, pero la guardería era tan cara que no le salían las cuentas. Al final, desistió y abandonó su carrera profesional.

Alessandra vive en Estados Unidos, en pleno siglo XXI. Su historia es la de tantas madres trabajadoras estadounidenses que a día de hoy no pueden acceder a una baja de maternidad retribuida. Estados Unidos es el único país desarrollado, y casi el único del mundo, que no concede esa prestación. Una de cada cuatro madres vuelve a su puesto de trabajo solo 10 días después de dar a luz. Otras lo dejan, como Alessandra.

El origen de la discriminación

¿Por qué un país tan rico no garantiza un derecho que los europeos consideramos tan básico? Preguntamos a Mona Siegel, profesora de historia en la Universidad de Sacramento, estudiosa del feminismo y autora del libro Peace On Our Terms: The Global Battle for Women's Rights after the First World War. Ella se remonta al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, explica, muchas mujeres trabajadoras lucharon y reclamaron una prestación por maternidad.

La Organización Mundial del Trabajo, recién fundada, declaró que merecían 12 semanas de permiso retribuido. Entre aquellas mujeres luchadoras, cuenta Siegel, las estadounidenses jugaron un papel clave, pero nunca llegaron a recoger los frutos.

Otro momento crucial fue el final de la Segunda Guerra Mundial. La economía europea estaba devastada y su población, diezmada. Necesitaban desesperadamente dos cosas: mano de obra y bebés. Querían que las mujeres siguiesen trabajando, pero también que tuviesen hijos. Se generalizó la baja de maternidad.

"Pero Estados Unidos siguió otro camino. Aquí la economía no estaba tan devastada, y preferían que las mujeres que llenaron las fábricas durante la contienda volviesen a sus casas y dejasen los puestos de trabajo libres para los hombres que regresaban del frente", explica Siegel. Después, en plena guerra fría, mientras en Europa se implantaba el estado del bienestar, en el país "cualquier medida social corría el riesgo de caer bajo la etiqueta de comunismo".