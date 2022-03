Los canales de los medios de comunicación vinculados al estado ruso, RT y Sputnik, se encuentran bloqueados en Youtube en toda Europa desde este martes por decisión de la multinacional tecnológica Google debido a la invasión de Ucrania, que va por su sexto día. La compañía, que tiene su base de operaciones en el continente en Dublín, ha anunciado la decisión y, según asegura a través Twitter, sus equipos de expertos "seguirán de cerca" la "situación" para tomar "medidas rápidamente".

"Debido a la guerra en marcha en Ucrania, hemos bloqueado los canales de YouTube vinculados a RT y Sputnik en toda Europa, con efecto inmediato", señala el gigante tecnológico estadounidense, mientras la ofensiva del Ejército ruso continúa y se ha intensificado en el este de Ucrania con bombardeos en el centro de Jarkov y un gran convoy militar de más de 60 kilometros avanzando hacia Kiev.

“Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.“