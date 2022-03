Una jueza de Zaragoza ha condenado a Vodafone a pagar 6.000 euros a un particular por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y por vulnerar su tranquilidad y su descanso.

Miguel Ángel Valera asegura que empezó a recibir llamadas de Vodafone en 2020 de forma continua. Trabaja de reponedor en un supermercado y se despierta todos los días a las cinco de la mañana y al llegar a casa cada llamada interrumpía su descanso.

"Llamaban a la hora de la siesta, después de las nueve de la noche, a las cinco de la tarde, llamaban a todas horas", recuerda Miguel Ángel.

En varias ocasiones contactó con la empresa para que retiraran sus datos, pero las llamadas no cesaron y su cefalea crónica ya diagnosticada empeoró. "Me subieron la medicación, me dieron otro fármaco más y me dijeron que los denunciara", relata Miguel Ángel.

Finalmente, una jueza de Zaragoza le ha dado la razón. Considera que Vodafone "acosó y avasalló" a Miguel Ángel y deberá indemnizarle con 6.000 euros por vulnerar su derecho a la intimidad y su descanso. Vodafone estudia recurrir la sentencia y mantiene que no se ha demostrado que todas las llamadas fueran suyas.

Las llamadas de Vodafone a un cliente vulneraron su intimidad La sentencia fue dictada el 10 de febrero por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza, y en ella se reconoce que las numerosas llamadas que realizó Vodafone a un cliente vulneraron su intimidad. La jueza estima que la actividad comercial desarrollada por Vodafone puede calificarse como "avasalladora y acosadora" y estima adecuada la indemnización en tanto en cuanto se ha podido acreditar que las llamadas perturbaban el descanso necesario por los horarios laborales del demandado y por sus problemas de salud, derivados precisamente "de la falta de este necesario descanso". Este particular presentó la demanda en abril de 2021, en la queda probado que ante la insistente reiteración de llamadas de la operadora, el demandante accedió a suscribirse en agosto de 2020 a Vodafone, pero nunca se llegó a formalizar la portabilidad. A partir de ahí, se sucedieron multitud de llamadas telefónicas que el demandante asegura que interrumpían sus horas de descanso y que este pidió que cesaran a través de numerosos correos electrónicos, así como que recurrió a la mediadora Autocontrol para que le solucionaran el problema.